港寫字樓空置率趨穩 惟租金受制2因素 地產 01:03 2023/09/27 分享： 分享： 仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指，整體甲級寫字樓市場空置率自4月起，連續上升4個月後，於8月底漸見穩定，維持在12.8%。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 蕭悅潾 Money Times 欄名 : 機構觀點 相關文章 景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表） 2023/09/22 景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表） 滙豐環研：2層面令寬樓按難改樓價跌勢 偏好2防守型開發商（持續更新） 今日 滙豐環研：2層面令寬樓按難改樓價跌勢 偏好2防守型開發商（持續更新） 你可能感興趣 景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表） 09:16 2023/09/22 景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表） 滙豐環研：2層面令寬樓按難改樓價跌勢 偏好2防守型開發商（持續更新） 今日 01:01 滙豐環研：2層面令寬樓按難改樓價跌勢 偏好2防守型開發商（持續更新） 最新專欄文章 縮辦公室規模非因WHF 高力：IT企業偏向擴張 2023/09/10 縮辦公室規模非因WHF 高力：IT企業偏向擴張 港寫字樓淨吸納量續負 惟2類企業逆市擴充（新增圖表） 2023/09/01 港寫字樓淨吸納量續負 惟2類企業逆市擴充（新增圖表） 1類港寫字樓較具吸引力（新增圖表） 2023/07/26 1類港寫字樓較具吸引力（新增圖表） 港寫字樓下半年4個展望 2023/07/18 港寫字樓下半年4個展望 本地舖市現有2不利因素（新增圖表） 2023/07/13 本地舖市現有2不利因素（新增圖表） 銅鑼灣 尖沙咀 灣仔 中環 空置率 商廈 物業種類 仲量聯行 地產