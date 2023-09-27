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港寫字樓空置率趨穩 惟租金受制2因素

地產 01:03 2023/09/27

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仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指，整體甲級寫字樓市場空置率自4月起，連續上升4個月後，於8月底漸見穩定，維持在12.8%。

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 機構觀點

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