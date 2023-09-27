中國經濟曙光 與歐央行加息啟示

中國經濟復甦再次成為關注焦點，同時歐洲央行維持加息政策，引起投資者的關注，以謹慎的態度調整投資策略。在經濟不確定時期，投資者必須細心評估投資的風險，並尋找穩健的投資機會。這次的數據對投資者有哪些啟示呢？

▼ 點擊圖片放大

於本月中，國家統計局公布數據顯示，8月份國內社會消費品零售總額及工業生產的按年增幅超出預期。雖然，早前受內房危機所拖累，市場更傳出中國經濟危機論，但截至8月，鑒於政府的經濟刺激措施及夏季旅遊熱潮，為中國經濟帶來一綫生機。

中國復甦未必如市場認為的負面

參考發表的數據，8月國內社會消費品零售總額較去年同期增長4.6%，較預期多出1.6%，增幅超過7月的2.5%；8月工業生產按年增長4.5%，較預期多出0.6%，增幅也超過7月按年增長的3.7%；其中，就設備方面的製造業價值更按年增長5.4%，如電車製造、太陽能電池、服務型機械人等設備持續投入生產，產量按年增70%以上。為此，StashAway經濟分析師認為中國的經濟復甦未必如市場認為的負面。

雖然受內房地產危機拖累，今年首8月固定資產投資按年增長只有3.2%，較預期少0.1%，並低於首7月的按年增幅3.4%，但鑒於工業生產出現實質增長，加上失業率下降，帶動消費者意慾及物價平穩，最終出現經濟好轉迹象。另外，轉機關鍵在於維持經濟復甦的形態及速度，讓企業願意繼續投資，讓居民願意繼續消費。

StashAway經濟分析師表示，盡管早前國內經濟出現負面影響，惟仔細觀察數據後，不難發現更好的經濟生機，如中國正透過發展再生能源及電動車來實現可持續未來。另外，中國現正製造自家尖端芯片，反映美國的技術制裁未必會成功。

歐央行「輸少當贏」的利率困境

另外，美聯儲剛宣布9月議息結果，如市場預期利率維持不變，繼6個月後再次暫停加息，此舉無疑避免了對全球經濟造成衝擊。不過，歐洲央行於加息上卻未能停下來，於本月宣布加息0.25個百分點，為加息行動開始後連續第10次加息，創歷史新高。

不過公平地說，對歐洲央行而言，今次抗通脹行動似乎「輸少當贏」。鑒於現時歐洲通脹率是美聯儲目標的兩倍之多，如不加息將會被批評為過早放棄抵禦通脹，但加息又可能會使即將發生的經濟衰退變得更嚴重。

總言之，隨着歐元區經濟增長放緩，持續超過一年的加息周期有機會完結。歐洲央行將今年經濟增長預期從0.9%下調至0.7%，反映歐洲經濟前景下滑，同時它更將今年通脹預期從5.4%上調至5.6%，惟預期2025年將可能下降至3.2%，但較早前預期同樣上調0.2個百分點。

謹慎做好投資組合配置

StashAway經濟分析師認為，歐洲央行目前再次加息的機率不到20%，這一點跟全球經濟學家普遍預期相符，即全球主要央行的激進加息行動有機會接近尾聲。撇開加息問題，投資者更需關注激進加息周期對全球經濟的衝擊有多大。不過，實際影響無人可預測，未有靠時間證明，投資者唯一可提早預備的，就是謹慎做好投資組合配置。

就市場角度而言，MSCI中國指數的遠期市盈率已從8月份的低點回升，截至9月初約為11倍，相對於十年平均水平12.5倍而言算是打了折扣。而對於MSCI新興市場指數的遠期市盈率而言（目前約為13.6倍），中國股市相對更便宜。

另外，StashAway經濟分析師認為針對經濟不確定時期，投資債券（即更具防禦性的資產）或買入跨地區的多元資產都有助維持投資組合的穩定收益。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此