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港股失萬八關 中金論大市支持

研究報告 08:08 2023/09/27

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港股續軟，恒指周二(26日)一度跌穿8月時的低位，令港股再創今年以來低位。港股再失守萬八關，市場關注港股何時見底。中金重申對恒指於18000點附近有支持的觀點，指港股市場「下有底、上有頂」，又認為港股出現一些偏底部的訊號的順序也與該行預期的過程相符。

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中金指出，受美國聯儲局偏「鷹派」立場等因素影響，海外中資股市場上周延續弱勢。不過，內地進一步推出更多政策預期有關，包括被市場廣泛討論的平準基金、放寬外資A股持股上限等都有等助市場氣氛。另外，中美關係的進展也是利好的因素。

盡管港股走勢仍弱，中金認為，港股目前處於「政策底」。政策上周廣州部分放寬了對本地戶籍的住房限購政策，作為首個出現變化的一綫城市，廣州調整住房限購政策有更多標誌性意義。

期待政策「循序漸進」出台

不過，相較於市場期待的一攬子和盤托出的方式，該行依然認為政策出台或將採取「循序漸進」的方式。除了「政策底」外，上周市場情緒也出現底部跡象，主要反映為A股與港股主機板成交明顯低迷......更多內容請登入。

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商報告

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