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施羅德：AI應用3方面考量

財金猛人追蹤 22:24 2023/09/26

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今年初Chat GPT發布，引發了廣泛的AI應用。施羅德發表最新觀點如下：

人工智能（AI） 具有無限潛力，但亦有可能加劇現有不平等問題的風險，導致損失機會及失去生產力。

以下一些值得投資者思考的問題進行探討。AI具有多種潛在應用目前仍被持續開發，亦涉及人權問題。特別是，AI的使用可能會加劇不同國家內部，以及國與國之間現有的數碼鴻溝，對教育及醫療保健等其他重要領域產生影響。

投資者應該就以下3方領域思考問題：

  • AI對數碼包容性影響

使用數碼機會（digital access）及通訊技術的進步，為經濟發展作出重大貢獻，這亦突顯出個人或社區參與，以及為經濟作出貢獻的重要性。隨着科技發展，數碼鴻溝阻礙低收入家庭、殘疾人士、農村地區及長者平等參與經濟。

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數碼機會不平等的成本，反映在尚未開發的就業增長及經濟產出潛力上。數碼機會可以為人們提供教育和就業機會，同時令企業能夠拓展新市場及接觸新客戶。社區亦需要連接性才能靈活採用在家工作的就業模式，這將有助提高對當地經濟發展的貢獻，例如就業機會、稅收等。

明顯地，包括AI等先進科技發展衍生的道德問題，而且世界各地仍有許多人未有條件享用基本的互聯網或寬頻服務。若要受惠於AI發展，不僅需要提供連接服務，還需要高速連接。

政府政策、私人資本及跨行業合作在數碼基礎設施的鋪設，以及連接普及方面均發揮重要的作用。作為投資者，需要思考在此領域經營的企業將會面臨以下重要問題（見圖）。

  • AI對未來教育意義

教育既是一項基本人權……更多內容，請登入瀏覽。

作者：施羅德可持續投資總監Lazaro Tiant

編輯：鍾采餘

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撰文 : Lazaro Tiant 施羅德可持續投資總監

欄名 : 投資心德

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