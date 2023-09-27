國藥穩增長 估值太偏低 財金專欄 2023/09/27 分享： 分享： 港股昨日再跌，再創今年低位，但國藥（01099）是少有今年逆市上升的股份，主因是盈利穩定增長，加上估值是板塊中最低之一，又獲政策支持，估值仍有上升空間。 國藥上半年收入按年上升15%至3,009.5億元 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指失175營造底背馳 好友未絕望（第四版） 2023/09/26 恒指失175營造底背馳 好友未絕望（第四版） 中字股實力談 - 行業上升周期 中遠海能看俏 2023/09/26 行業上升周期 中遠海能看俏 中字股實力談 - 秋分後下跌撈貨好時機（第四版） 2023/09/25 秋分後下跌撈貨好時機（第四版） 中字股實力談 - 港股破腳穿頭 反彈目標18900 2023/09/23 港股破腳穿頭 反彈目標18900 中字股實力談 - 恒指重上180 四張圖睇短中綫（第四版） 2023/09/22 恒指重上180 四張圖睇短中綫（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中華人民共和國國家衞生健康委員會 藥房 國藥控股（01099） 人民幣 板塊