國藥穩增長 估值太偏低

港股昨日再跌，再創今年低位，但國藥（01099）是少有今年逆市上升的股份，主因是盈利穩定增長，加上估值是板塊中最低之一，又獲政策支持，估值仍有上升空間。

國藥上半年收入按年上升15%至3,009.5億元

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