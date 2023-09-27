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國藥穩增長 估值太偏低

財金專欄 2023/09/27

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港股昨日再跌，再創今年低位，但國藥（01099）是少有今年逆市上升的股份，主因是盈利穩定增長，加上估值是板塊中最低之一，又獲政策支持，估值仍有上升空間。

國藥上半年收入按年上升15%至3,009.5億元

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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