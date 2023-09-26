辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？

這兩年有留意英國樓市的讀者，應該聽過2號高速鐵路（HS2）這個名字，無論是伯明翰（Birmingham）或曼徹斯特（Manchester）的樓盤展銷，經紀們必定不斷強調這項大型基建的重要性，不但將會打通英格蘭南北兩地3個經濟重鎮，更是樓盤升值及不愁優質租客的保證。

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