辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 國際 23:05 2023/09/26 分享： 分享： 這兩年有留意英國樓市的讀者，應該聽過2號高速鐵路（HS2）這個名字，無論是伯明翰（Birmingham）或曼徹斯特（Manchester）的樓盤展銷，經紀們必定不斷強調這項大型基建的重要性，不但將會打通英格蘭南北兩地3個經濟重鎮，更是樓盤升值及不愁優質租客的保證。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 相關文章 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 2023/09/25 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 今年再加息一次 儲局未必這樣想 2023/09/25 今年再加息一次 儲局未必這樣想 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/23 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 2023/09/20 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 2023/09/19 加密幣罪案常有 英美怎助苦主追討？ 你可能感興趣 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 22:56 2023/09/25 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 今年再加息一次 儲局未必這樣想 19:20 2023/09/25 今年再加息一次 儲局未必這樣想 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 13:02 2023/09/23 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 政治 基建 海外物業 辛偉誠 高鐵 英國保守黨 伯明翰 曼徹斯特 BNO 英國