區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？

有資深建制坦言：「民主黨顯然已錯過最佳時間，現時轉身，又得罪選民，又被質疑忽然愛國，難！」

改革後的立法會選舉，民主黨無人參選；時隔兩年，新制度下的區議會選舉，民主黨暫表態有8人出戰。但近日政圈風向反映

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