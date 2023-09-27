區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 財金專欄 2023/09/27 分享： 分享： 有資深建制坦言：「民主黨顯然已錯過最佳時間，現時轉身，又得罪選民，又被質疑忽然愛國，難！」 改革後的立法會選舉，民主黨無人參選；時隔兩年，新制度下的區議會選舉，民主黨暫表態有8人出戰。但近日政圈風向反映 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 2023/09/26 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 有政戲 - 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 2023/09/25 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 有政戲 - JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 2023/09/22 JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 有政戲 - 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 2023/09/21 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 有政戲 - 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 2023/09/20 虛擬資產騙局多 JPEX事件上一課 政治 民主黨 區議會選舉 民建聯 立法會選舉 工聯會 李慧琼 夏寶龍 麥美娟 鄧家彪