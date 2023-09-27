辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？

英國政府應否再投入最少700億英鎊巨資，推動這類原則上有助國家經濟的長遠計劃，實是兩難困局。

這兩年有留意英國樓市的讀者，應該聽過2號高速鐵路（HS2）這個名字，無論是伯明翰或曼徹斯特的樓盤展銷，經紀們

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