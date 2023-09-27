辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 財金專欄 2023/09/27 分享： 分享： 英國政府應否再投入最少700億英鎊巨資，推動這類原則上有助國家經濟的長遠計劃，實是兩難困局。 這兩年有留意英國樓市的讀者，應該聽過2號高速鐵路（HS2）這個名字，無論是伯明翰或曼徹斯特的樓盤展銷，經紀們 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 儲局加息料近尾聲 美長債入手良機？ 2023/09/26 儲局加息料近尾聲 美長債入手良機？ 國金札記 - 今年再加息1次？ 儲局未必這樣想 2023/09/25 今年再加息1次？ 儲局未必這樣想 國金札記 - 英首次暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/22 英首次暫緩加息 利率見頂了嗎？ 國金札記 - 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 2023/09/21 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 國金札記 - 加密幣罪案常有 歐美怎助苦主追討？ 2023/09/20 加密幣罪案常有 歐美怎助苦主追討？ 英國 約翰遜 鐵路 高鐵 英格蘭 辛偉誠 曼徹斯特 伯明翰 卡梅倫 大白象工程