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管濤：美國經濟存兩大隱憂

財金猛人追蹤 13:45 2023/09/27

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美國長期處於高利率環境，中銀國際證券全球首席經濟學家管濤表示，當地經濟情勢有可能急轉直下，不宜低估可能引發的經濟金融風險。

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聯儲局主席鮑威爾於去年11月在議息會議上指，本輪貨幣緊縮進程利率維持多久（How long）問題需要解決。本輪美國聯儲局議息結果一如市場預期，決定維持5.25厘至5.5厘利率目標區間。最新點陣圖顯示，利率將維持在5%以上至2024年底，符合儲局一直宣稱的利率維持更高更久。

因此，管濤預料本輪緊縮周期隨着高利率環境持續，先前支撐美國經濟韌性超預期的兩大因素可能會逆轉，影響當地居民超額儲蓄耗盡，以及居民財富縮水：

（1）美國居民超額儲蓄或將會耗盡

據舊金山聯邦儲備銀行的最新測算，截至今年6月底止，美國居民超額儲蓄已累計消耗超過1.9兆美元，剩餘不到1,900億美元。管濤指出，按照目前超額儲蓄的消耗速度，將在2023年第三季耗盡；

（2）美股指估值變化可能導致居民財富縮水

管濤說，隨著高利率持續時間更久，緊縮的延遲將對美國股市估值帶來衝擊。

年初以來，隨着人工智能（AI）等概念被熱炒，美股彷彿對聯儲局加息有所「脫敏」，利率走高伴隨著股市估值擴張，今年8月標普500席勒市盈率為30.7倍，較去年10月的低點27.1倍，上漲13.3%。

另一方面，從下圖顯示，美國居民的財富淨值的增速領先消費支出（按年比），管濤稱：

「如未來市場重新定價聯儲局緊縮，引發資產價格調整，而美國居民淨財富可能縮水。」

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此外，管濤提出另外3個緊縮潛在性風險……更多內容，請登入瀏覽。

報告來源：憑欄觀濤

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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