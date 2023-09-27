景順：國慶黃金周假期數據3個展望

由9月29日起一連2日的中秋節假期後，緊接一連6日的中國國慶假期，組成超長的「國慶黃金周假期」即將臨近，關於國內旅遊業、A股及房地產數據展望值得留意。

境內遊方機票預訂量將超2019年水平

據政府估計，黃金周期間，預計將有約2,100萬旅客乘坐飛機出行。境內遊方面，機票預訂量及價格預期將超過2019年水平並創歷史新高。

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此外，中國一間大型鐵路公司表示，其單日銷量創新高，一天之內售出2,290萬張車票。中國一間領先的在綫旅行社表示，其平台內的境內遊預訂量按年上升4倍。

境外遊方面，該在綫旅行社表示預定量較去年增加20倍，最受歡迎的目的地為泰國、南韓、馬來西亞、新加坡、澳洲等。

航空、酒店及消費者相關行業，預計是即將到來的超級黃金週的最大受惠者。

2原因助A股市場第四季見底

A股市場方面，首先，隨着政府的所有支持性措施開始發揮作用，未來數月經濟數據將持續復甦。其次，中美兩國將成立兩個工作小組，以討論經濟及金融議題，這表明兩國地緣政治緊張局勢有進一步緩和的迹象。

對於中國A股市場而言：

市場情緒可能於第四季度見底；

消費者、科技及醫療保健等成長行業，有望於長期疲軟過後錄得反彈。

不過，地方政府債務問題等部分結構性問題仍有待解決。

低綫城市房地產受制供應過剩及需求減

至於內地房地產行業......

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