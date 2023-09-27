  • 30°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

景順：國慶黃金周假期數據3個展望

中國 17:41 2023/09/27

分享：

分享：

由9月29日起一連2日的中秋節假期後，緊接一連6日的中國國慶假期，組成超長的「國慶黃金周假期」即將臨近，關於國內旅遊業、A股及房地產數據展望值得留意。

境內遊方機票預訂量將超2019年水平

據政府估計，黃金周期間，預計將有約2,100萬旅客乘坐飛機出行。境內遊方面，機票預訂量及價格預期將超過2019年水平並創歷史新高。 

點擊圖片放大
+2

此外，中國一間大型鐵路公司表示，其單日銷量創新高，一天之內售出2,290萬張車票。中國一間領先的在綫旅行社表示，其平台內的境內遊預訂量按年上升4倍。

境外遊方面，該在綫旅行社表示預定量較去年增加20倍，最受歡迎的目的地為泰國、南韓、馬來西亞、新加坡、澳洲等。

航空、酒店及消費者相關行業，預計是即將到來的超級黃金週的最大受惠者。

2原因助A股市場第四季見底

A股市場方面，首先，隨着政府的所有支持性措施開始發揮作用，未來數月經濟數據將持續復甦。其次，中美兩國將成立兩個工作小組，以討論經濟及金融議題，這表明兩國地緣政治緊張局勢有進一步緩和的迹象。

對於中國A股市場而言：

  • 市場情緒可能於第四季度見底；
  • 消費者、科技及醫療保健等成長行業，有望於長期疲軟過後錄得反彈。

不過，地方政府債務問題等部分結構性問題仍有待解決。

低綫城市房地產受制供應過剩及需求減

至於內地房地產行業......

點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

景順對於未來12個月的各類資產部署，分析詳見：【下一頁

景順對於美國經濟及息率展望，分析詳見：【下一頁

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 劉徽 景順中國A股高級投資組合經理

欄名 : 景順觀點

相關文章

景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
2023/09/12
景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表）
2023/09/22
景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表）
惠譽：2原因令內地二手樓市場成近期政策鬆綁受益者（持續更新）
今日
惠譽：2原因令內地二手樓市場成近期政策鬆綁受益者（持續更新）

你可能感興趣

景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
11:31 2023/09/12
景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）
景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表）
09:16 2023/09/22
景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表）
惠譽：2原因令內地二手樓市場成近期政策鬆綁受益者（持續更新）
今日 17:45
惠譽：2原因令內地二手樓市場成近期政策鬆綁受益者（持續更新）

最新專欄文章

景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表）
2023/09/22
景順：FOMC決議4關鍵變化 政策不明朗因素增（新增圖表）
議息展望 景順：美勢「鷹派暫停」 英作最後加息（新增圖表）
2023/09/20
議息展望 景順：美勢「鷹派暫停」 英作最後加息（新增圖表）
核心通脹高過預期 景順：2原因料美息不變至年底
2023/09/18
核心通脹高過預期 景順：2原因料美息不變至年底
極端天氣 景順：4個層面推高通脹
2023/09/17
極端天氣 景順：4個層面推高通脹
景順：2現象示美衰退機會降 料呈「顛簸地着陸」
2023/09/14
景順：2現象示美衰退機會降 料呈「顛簸地着陸」
內地物業 機票 國慶 鐵路 中秋節 中國 A股 經濟現象 經濟 中國市場

下一篇文章

寬樓花按揭效力成疑 樓市續尋底