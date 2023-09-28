回顧理財清單 審視投資債務

「一年容易又中秋」，中秋過後，即將踏入今年第四季度。今年以來，以至未來一段時間，最惹人關注，最影響投資擺位的，仍然離不開息與債。

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2023年，金融市場從美國持續加息到中國的樓市危機，宏觀市場的波動日益加劇，容易令投資者更傾向於以情緒主導的方式作出投資決定。盡管美國聯儲局最新宣布暫停加息，但利率仍然介乎5.25至5.50厘，美國聯邦基金利率更是16年來最高水平，投資者對市場的穩定性仍存在擔憂。

根據智安投2023年度《財富洞察報告》，所有年齡層的受訪香港投資者表示，他們因通脹導致生活成本上漲而感到擔憂。其中，近半數人（49%）表示，高通脹導致其現金儲備貶值是促使他們投資更多的原因；同時，隨着生活成本上漲，超過四成港人擔心沒有足夠的資金應付退休生活。

在市況不明朗的情況下，制定一份年度理財回顧清單將能有助你審視目前的投資理財進度，提前為2024年調整投資策略，規劃合適的理財方向。

制定自家專屬理財回顧清單

1. 個人開支

個人的消費模式會隨着生活、工作所需而變化，不論是飲食習慣還是旅遊支出，我們都應該關注自己的個人開支情況。為了更好地掌握個人的支出模式，我們應該建立一種定期回顧支出的方法，例如每月或每星期等定期檢視我們的預算並留意額外的開支。

透過定期的紀錄及回顧，你可能會發現一些被遺忘的支出，例如已經不再使用的訂閱計劃。這是一個很好的機會，將這些資金轉移為其他投資或撥入你的個人「應急基金」。

2. 個人債務

在利率頻繁上升的時期，債務管理變得尤為重要。例如，上一篇文章討論過是否應該提早還清房屋按揭貸款的問題，投資者應該衡量各種投資方案，並根據風險和回報來做出選擇。雖然「無債一身輕」，但值得強調的是，擁有債務並不一定是壞事。有些債務有潛力提升你的長期財務狀況，並有助於為你的個人資產增值，這些債務可以被視為「好債」。

「好債」通常伴隨着較低的利率，例如房屋貸款和學生貸款等，這些債務有助於你長期財務的健康狀況。相反，「壞債」則不會增加你的個人資產，而且通常伴隨着較高的利率，例如信用卡債務和汽車貸款等。

3. 個人的存款習慣

一個簡單易行的存款貼士：先存後消，分隔帳戶。

當你在事先分配好的存款帳戶中保留一定金額並將其與消費帳戶分開時，你能更好地規劃支出，同時確保存款金額能得以儲蓄。利用不同帳戶並實踐先存後消的習慣，這更容易助你建立一套清晰的儲蓄系統，同時建立「應急基金」，以備不時之需。

4. 保險費用及涵蓋範圍

香港擁有相當高的投保率，而港人普遍擁有兩至三份保險，但你應該充分了解已購買的保險內容，以確保那些為符合自身風險承受能力的合適保險方案。

風險承受能力會隨着不同人生階段的改變而有所不同，例如結婚、生育、轉職或個人家庭財務狀況的變化等，所以必須定期重新評估自己的保險需求，審視固定保險支出的需要。

5. 回顧投資組合

財務需求和投資風險的承受能力會亦因應人生階段而有所變化，因此每年至少回顧一次正在進行的投資計劃，確保投資仍然符合自己的階段性投資目標。透過重新平衡投資組合，這能維持你所承受的風險於適當的水平，並調整投放於表現不佳的資產上的資金比例。

此外，除了金錢成本，亦需要考慮時間成本。如果時間成本與投資回報不成正比，應考慮其他投資組合管理方式。

三步制定2024年度理財規劃

第一步：列出目標

開始時，列出自己希望於新一年達成的財務目標。常見的目標包括應急資金、生育基金、還清學生貸款債務、緊急基金、家居翻新基金等。

第二步：為每個目標設定時間範圍和預計所需金額

確保自己的目標是有時間性及可衡量的，例如希望在40年後退休並擁有500萬美元，或1年內償還10萬美元的學生貸款債務等。

第三步：按重要性的順序優先考慮財務目標

考慮到每項財務目標的迫切性及重要性，然後按先後次序採取相應的行動，以實踐財務目標。

面對市場波動加劇，定期的財務回顧成為一個關鍵的步驟，以助各位檢視投資結果、評估投資、理財目標的進度，並按宏觀市場的變化調整有關投資策略。面對市場的不確定性，投資者更加需要冷靜面對，以作出明智的投資決定。若要作出重大的投資決策，不妨尋求專業人士的建議。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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