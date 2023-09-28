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洪灝：美債才是一隻真正大熊

財金猛人追蹤 08:18 2023/09/28

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中國股指與美債收益率正同步下探，思睿集團首席經濟學家洪灝直言，美債收益率與大宗商品價格之間的歷史相關性開始破裂，直言「美債才是一隻真正的大熊。」

點擊圖片放大

洪灝說：

「美債才是一隻真正的大熊。美債作為一種無風險資產，出現熊市實在令人困惑不已。」

美債收益率過去的走勢關係密切的兩種資產類別，分別是黃金中國股票，現正對於一路狂飆的美債收益率反應迥異，不過，洪灝指出，現時美債收益率與大宗商品的價格之間的歷史相關性開始破裂。

（1）金價

洪灝指出，目前金價與美債收益率走勢顯著背離。在過去廿年觀察到的兩種資產類別至今的緊密相關性已被打破。隨著美國的全球信譽江河日下，投資者蜂擁轉投黃金。他說，

「美元近期的強勢並不是因為美元霸權依舊安然無恙，而更多展現了全球安全資產的稀缺性。」

（2）中國股市

值得留意的是，上周中國股市一度下探。洪灝稱，中國出現熊市，有人歸究……更多內容，請登入瀏覽。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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