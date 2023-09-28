「女股神」劉央教你今年操作：謹慎

西京投資主席及投資總監劉央9月27日出席一個午餐會時與傳媒交流，認為現時世界不確定性太多，直言資產配置要極端謹慎，勸喻投資者今年不要特別頭腦發熱，認為自已可以抄底：「如果你願意抄底，我攔不住你也沒辦法，但是我不會抄底，OK？ 因為（港股市場）沒有底呢現在。」

劉央表示，自己背段有一個特別強大的，運用機器學習（Machine Learning）和深度學習（Deep learning）的研究團隊，研究現時市場的危險性，發現股市正在危險的邊緣上徘徊：「這個世界有很多uncertainty，是我們正常的投資人和正常的政府也不可能預測到的，其中有可能包括在我們這個周圍地區發生重大的衝擊，這是誰也不能避免的。」

「所以我不主張在此時此刻採取任何超常規的操作。所有以前的投資模式都在被顛覆，所以要極端的謹慎。這個世界是out ofcontrol的，就是too much uncertainty，不是你的團隊、你的知識、你的認知、你的政策，可以去控制、可以去預測，那你為什麼要投資呢？」

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三怪象證今年不宜抄底

劉央又提醒投資者今年不要特別頭腦發熱，並分享她觀察到的3個奇怪現象，讓投資者不應該現在抄底：

第一點是倒掛，所有的ratio都是反著的。劉央提到，她投資的某一間公司，股息率可以達雙位數，都已經超過所有銀行的固定資產收益。（記者認為她是指股票有良好派息但股價跌至超殘，並不合理。）

第二點是港股價值投資者消失，「因為要投價值投資，我們不會跌到現在。」劉央提到，她有很多持股公司，每股現金價值已經超過股價一倍、兩倍甚至三倍，是在香港歷史上未曾發生的。

「為什麼我們在香港主張價值投資這麼多年，怎麼沒有價值投資人出現呢？難道他們都找不到價值嗎？遍地都是黃金，現在遍地都是價值。那那些人為什麼不投呢？因為有一個更危險的東西懸在我們頭上。」

第三點，也是最重要的一點，就是說估值不斷的在下修，已經也倒掛。「同樣一種公司（行業），沒上市的公司比上市的公司還要貴，即是你就可以有很多選擇，那為什麼股市還不升呢？」

因此，劉央建議投資者要「謹慎，還要謹慎」，而且不主張把現金在這個時候放到股市裡面：「現在你的現金水平和你的資產配置，應該是你人生中最保守的，而這個『最』可以持續一年也可以持續六個月。我在香港23年了，我是市場上老手了吧，如果我也覺得很混淆的時候，那就是說今年呢不要再談任何的正常的股票投資。聽懂了嗎？不要再談這件事了。」

當然，市場總會有其他投資者持相反看法，就是趁低不投資不能原諒自己，或認為是一個絕佳的投資機會，那麼劉央也給出2點建議：

一、只投你特別認可的行業和公司；

二、要以持股三年作考慮，「不要再想任何炒股票的事了，不要再想任何『3個月就怎麼怎麼樣』，要放三年。」

近期投資：ESG相關債券

是次劉央出席的午餐會，是知行集團 （01539） 與其合作方，來自阿聯酋阿布達比的EIH Ethmar International Holding旗下控股子公司Lead International Investments L﹒L﹒C（LEAD），簽署MOU合作的儀式，合作內容與EIH將會使用知行集團的能源管理科技於當地多個電燈項目，及未來共同發展阿聯酋綠色能源解決方案的市場機遇有關。

作為合作關係的一部分，知行集團6月9日與EIH Ethmar的關連公司人訂立可換股債券（Convertible Bond，簡稱CB）認購協議，發行總額為1,500萬美元CB。

劉央透露自己有份認購此可換股債券。「EIH是非常有實力的，他們做ESG（環境、社會和公司治理）、做節能，這個賽道是可以的。」她又指自己已在中東建立合資公司，未來會繼續在中東尋找投資機會：「我們跟中東的關係，尤其是跟阿聯酋的關係是前所未見的。」

按照公告，可換股債券按年利率8%計息，兌換價初步為每股兌換股份0.330港元。劉央笑言「你看我已經我以前不怎麼投CB，我現在都投CB了。」

根據知行集團的新聞稿，隨着合資公司的成立，公司有望能夠實現以下目標：

一、為中東地區提供能源管理合同（EMC）節能解决方案，由阿布扎比的 700 幢商業、住宅和企業建築開始，擴展到整個阿聯酋和中東市場。

二、採購並提供自有品牌的太陽能設備，以滿足 2030 年前 100GW 的需求。

三、建立碳减排補償平台。

記者：陳煒傑

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