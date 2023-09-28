專利藥上市 石藥穩增長 財金專欄 2023/09/28 分享： 分享： 港股昨日反彈，重上17600點，石藥集團（01093）亦隨大市上升，其今年盈利增速或進一步放緩，但盈利增長有望十連升，加上新藥產品先後登場，隨時有力扭轉盈利放緩的走勢。 石藥上半年收入上升3%至 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指底背馳+身懷六甲 港股已見底？（第四版） 2023/09/27 恒指底背馳+身懷六甲 港股已見底？（第四版） 中字股實力談 - 國藥穩增長 估值太偏低 2023/09/27 國藥穩增長 估值太偏低 中字股實力談 - 恒指失175營造底背馳 好友未絕望（第四版） 2023/09/26 恒指失175營造底背馳 好友未絕望（第四版） 中字股實力談 - 行業上升周期 中遠海能看俏 2023/09/26 行業上升周期 中遠海能看俏 中字股實力談 - 秋分後下跌撈貨好時機（第四版） 2023/09/25 秋分後下跌撈貨好時機（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中華人民共和國國家衞生健康委員會 石藥集團（01093） 人民幣 板塊 美元