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專利藥上市 石藥穩增長

財金專欄 2023/09/28

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港股昨日反彈，重上17600點，石藥集團（01093）亦隨大市上升，其今年盈利增速或進一步放緩，但盈利增長有望十連升，加上新藥產品先後登場，隨時有力扭轉盈利放緩的走勢。

石藥上半年收入上升3%至

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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