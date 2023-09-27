拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？

拜登（Joe Biden）及特朗普（Donald Trump）這兩日前後腳到訪密歇根州，聲援正在罷工爭取加薪的車廠工人。然而，無論是拜登連任美國總統，還是特朗普成功復辟，對於美國傳統汽車業工人都難言是好消息，未來日子恐怕會更加艱難。

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