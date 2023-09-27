拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 國際 23:05 2023/09/27 分享： 分享： 拜登（Joe Biden）及特朗普（Donald Trump）這兩日前後腳到訪密歇根州，聲援正在罷工爭取加薪的車廠工人。然而，無論是拜登連任美國總統，還是特朗普成功復辟，對於美國傳統汽車業工人都難言是好消息，未來日子恐怕會更加艱難。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 2023/09/27 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 2023/09/25 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 今年再加息一次 儲局未必這樣想 2023/09/25 今年再加息一次 儲局未必這樣想 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/23 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 2023/09/20 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 你可能感興趣 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 17:36 2023/09/27 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 22:56 2023/09/25 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 今年再加息一次 儲局未必這樣想 19:20 2023/09/25 今年再加息一次 儲局未必這樣想 最新專欄文章 國金札記 - 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 2023/09/27 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 國金札記 - 儲局加息料近尾聲 美長債入手良機？ 2023/09/26 儲局加息料近尾聲 美長債入手良機？ 國金札記 - 今年再加息1次？ 儲局未必這樣想 2023/09/25 今年再加息1次？ 儲局未必這樣想 國金札記 - 英首次暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/22 英首次暫緩加息 利率見頂了嗎？ 國金札記 - 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 2023/09/21 高調向印度問責 杜魯多爭錫克選票 選舉 拜登 特朗普 罷工 電動車 總統大選 密歇根 威斯康星 賓夕法尼亞 美國