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區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？

財金專欄 2023/09/28

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消息指，今次區選泛民或缺席，但仍「區區有競爭」，盼助谷投票率。

中秋將至，國慶快到，區議會選舉提名期雖然下月中才展開，但一些潛在人選近日已頻頻在地區亮相，包括派月餅。消息指，今次選戰泛民或缺席，但仍「區

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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