區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？ 財金專欄 2023/09/28 分享： 分享： 消息指，今次區選泛民或缺席，但仍「區區有競爭」，盼助谷投票率。 中秋將至，國慶快到，區議會選舉提名期雖然下月中才展開，但一些潛在人選近日已頻頻在地區亮相，包括派月餅。消息指，今次選戰泛民或缺席，但仍「區 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 2023/09/27 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 有政戲 - 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 2023/09/26 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 有政戲 - 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 2023/09/25 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 有政戲 - JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 2023/09/22 JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 有政戲 - 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 2023/09/21 涉JPEX風波名人KOL 責任如何惹關注 政治 區議會選舉 立法會 民建聯 民主黨 立法會選舉 國慶 商會 陳克勤 劉業強