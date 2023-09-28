冰箱貼心設計 日本企鵝出海顯本領

筆者最近如常光顧公司附近的咖啡店，乾杯過後準備離開之際，驚鴻一瞥才發現，原來該店亦是用印有企鵝商標的冰箱儲存鮮奶。此毫不起眼的冰箱，其實是星崎控股（日：6456）的產品。以可愛的企鵝為冰冷的冰箱點綴，又能象徵低温環境，非常聰明。

▼ 點擊圖片放大



星崎乃是日本第一大廚房冷凍設備公司，以製冰機和商用冰箱著名，其製冰機更是世界第一。於日本的商用冷凍設備市場，星崎的冰箱和食具洗淨機市佔近半，製冰機產品更市佔近6成。



雖然商用冰箱與家用冰箱結構和運作原理相同，但選擇時考慮的因素卻不盡相同，例如消費者於選擇家用冰箱時，可能會優先考慮價錢或受宣傳營銷的影響；採購商用設備則以成本效益、操作場景和穩定耐用為最大考慮。畢竟，倘若設備失靈導致商戶無法營業，其損失的收入遠比設備投資更大。



星崎能突圍而出的關鍵，其實並非高新科技，反而是細緻貼心的設計，例如該公司出品的冰箱設有自動關閉門鉸，防止冷氣流失，圓角內籠和外殼上的透明塗層更方便日常清潔。部分型號的無中柱設計，除了用盡每吋空間，亦方便存入和取出，提升運作效率。



此外，星崎為了顧及商用客戶的節能環保需求，早於2005年就推出變頻式商用冰箱，日本同業兩年後才成功跟上，公司已嬴盡口碑。

星崎於日本稱霸後就放眼海外，該公司以自身強勁的現金流和高額淨現金，策略性收購海外公司，每每獲得成功。公司首先於2006年收購主營啤酒機的澳洲Lancer，更將啤酒機產品導入回流日本，發展至今取得近8成市佔，是產品矩陣互補的最佳例子。對商用客戶而言，星崎的冷凍設備和啤酒機，能一站式採購所需設備，是最方便優勝的方案。



至於2008年收購荷蘭商用冰箱同業Gram Commercial則協助公司拓展歐洲業務，開拓以往未能觸及的客戶。

公司一直沿用海外收購策略，發展歐美市場並不斷強化產品矩陣，至今已有45%收入來自海外，並成為世界頂尖商用廚房設備公司。



筆者認為星崎的管理層非常優秀，是值得持續關注的優質公司。今年以來，隨着全球經濟疫後重啟，餐飲行業重新投資帶動公司業績增長。展望未來，星崎將於中國、印度和東南亞等亞洲地區發力，值得期待。



（筆者公司管理之基金持有星崎控股權益。）

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此