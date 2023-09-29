美國政府陷停擺危機 券商評影響金融市場4層面

美國聯邦政府2023年財政年度即將結束，民主、共和兩黨圍繞新財政年度撥款遲遲未達成共識，或引致美國聯邦政府因資金耗盡，陷入停擺高風險升高。光大證券最新研報從4個層面分析，美國聯邦政府停擺對經濟和金融市場影響是可控。

美國總統拜登和美國眾議院院長麥卡錫在6月達成的政府預算協議，要求將2024財年聯邦預算再削減1,200億美元至2022年水平，否則拒絕通過2024財政年度撥款法案。惟美國共和黨的極右強硬派拒絕達成的政府預算協議，民主、共和兩黨未達成共識，距離美國聯邦政府可能陷停擺日子不遠。市場擔憂一旦美國聯邦政府停擺對經濟構成風險，光大證券認為，美國聯邦政府停擺經濟和金融市場影響有限，包括4大層面：

（1）美國GDP增速

（2）黃金

（3）美國國債

（4）美國股市

根據光大證券統計顯示，自1980年起計至今，美國聯邦政府停擺共15次，最長時間持續10天以上不等。而且，美國聯邦政府停擺對經濟影響，體現在政府投資、僱員收入及貸幣政策，分別以上述4層面進行分析：

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（1）美國GDP增速

光大證券指出，美國聯邦政府支出佔當地GDP近兩成，倘若美國聯邦政府關門，相應政府投資頂目將會擱置，對經濟增速形成拖累。不過，美國聯邦政府停擺拖累當季GDP增速1個百分點左右，所以影響相對有限，還有待美國聯邦政府重新開放後季度，經濟增速會明顯出現反彈（見圖）……更多內容，請登入瀏覽。

報告來源：光大證券

編輯：鍾采餘

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