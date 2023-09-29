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風能光能大賺 吸納中國電力

財金專欄 2023/09/29

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港股昨再破底，續見一年低位，朝去年11月28日低位16833點進發，但新能源電力股昨日普遍逆市靠穩，中國電力（02380）獲母公司注入風、光等新能源資產，加上火電業績修復，可重踏高增長，估值有上升空間

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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