風能光能大賺 吸納中國電力 財金專欄 2023/09/29 分享： 分享： 港股昨再破底，續見一年低位，朝去年11月28日低位16833點進發，但新能源電力股昨日普遍逆市靠穩，中國電力（02380）獲母公司注入風、光等新能源資產，加上火電業績修復，可重踏高增長，估值有上升空間 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣美債息夾擊港股 恒指10月可翻身？（第四版） 2023/09/28 人民幣美債息夾擊港股 恒指10月可翻身？（第四版） 中字股實力談 - 專利藥上市 石藥穩增長 2023/09/28 專利藥上市 石藥穩增長 中字股實力談 - 恒指底背馳+身懷六甲 港股已見底？（第四版） 2023/09/27 恒指底背馳+身懷六甲 港股已見底？（第四版） 中字股實力談 - 國藥穩增長 估值太偏低 2023/09/27 國藥穩增長 估值太偏低 中字股實力談 - 恒指失175營造底背馳 好友未絕望（第四版） 2023/09/26 恒指失175營造底背馳 好友未絕望（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 風電股 國家能源局 中國電力（02380） 新能源 人民幣 板塊