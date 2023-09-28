AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 國際 22:28 2023/09/28 分享： 分享： 罷工要取得成功，首要條件在於勞方議價能力，最近荷里活編劇工會及演員工會發動大罷工，令不少節目製作陷入停罷。勞工有癱瘓行業的能力，資方無法不妥協，其中編劇工會日前與資方達成協議，成功爭取改善待遇，可是，並非所有行業從業員都有這種議價能力。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 今日 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 今日 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 2023/09/25 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 今年再加息一次 儲局未必這樣想 2023/09/25 今年再加息一次 儲局未必這樣想 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 2023/09/23 英國暫緩加息 利率見頂了嗎？ 你可能感興趣 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 今日 17:10 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 今日 16:52 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 22:56 2023/09/25 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 最新專欄文章 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 今日 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 今日 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 國金札記 - 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 今日 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 國金札記 - 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 2023/09/27 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 國金札記 - 儲局加息料近尾聲 美長債入手良機？ 2023/09/26 儲局加息料近尾聲 美長債入手良機？ 人工智能 社交平台 壟斷 罷工 荷里活