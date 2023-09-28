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AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功

國際 22:28 2023/09/28

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罷工要取得成功，首要條件在於勞方議價能力，最近荷里活編劇工會及演員工會發動大罷工，令不少節目製作陷入停罷。勞工有癱瘓行業的能力，資方無法不妥協，其中編劇工會日前與資方達成協議，成功爭取改善待遇，可是，並非所有行業從業員都有這種議價能力。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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