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PGIM：中國可望實現經濟增長目標

財金專欄 2023/09/29

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綜合零售、投資、商品入口等數字，保德信（PGIM）認為，中國可望實現全年增長目標。不過，一些中長期前景問題仍然懸而未決。

研究中國的專家再次轉變對內地經濟前景的看法，由持續整個夏季的極度悲觀情緒，轉為更

...

撰文 : Gerwin Bell 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）亞洲首席經濟師

欄名 : 名家觀點

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