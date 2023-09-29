PGIM：中國可望實現經濟增長目標 財金專欄 2023/09/29 分享： 分享： 綜合零售、投資、商品入口等數字，保德信（PGIM）認為，中國可望實現全年增長目標。不過，一些中長期前景問題仍然懸而未決。 研究中國的專家再次轉變對內地經濟前景的看法，由持續整個夏季的極度悲觀情緒，轉為更 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : Gerwin Bell 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）亞洲首席經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際：投資免後悔錦囊 2023/09/28 信銀國際：投資免後悔錦囊 首源：房產仍是中國經濟重要部分 2023/09/27 首源：房產仍是中國經濟重要部分 駿利亨德森：廉價資本不再 大戶重新配置 2023/09/26 駿利亨德森：廉價資本不再 大戶重新配置 中金：信用末季更緊 入市時機更好 2023/09/22 中金：信用末季更緊 入市時機更好 惠譽：內地保險新規增穩定性 2023/09/21 惠譽：內地保險新規增穩定性 中國 經濟 美國 銀行 加息 零售 經濟數據表現 中央銀行 固定資產投資 歐元