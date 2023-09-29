AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 財金專欄 2023/09/29 分享： 分享： 遊戲公司向來被認為是人工智能技術躍進的最主要受益者之一，原因顯而易見，很多工序都有相對應的AI可用。 罷工要取得成功，首要條件在於勞方議價能力，最近荷里活編劇工會及演員工會發動大罷工，令不少節目製作陷入 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/28 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 2023/09/28 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 2023/09/28 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 國金札記 - 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 2023/09/28 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 國金札記 - 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 2023/09/27 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 美國 演員 遊戲 社交平台 Google Twitter 壟斷 罷工 荷里活 IVE