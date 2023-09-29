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AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功

財金專欄 2023/09/29

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遊戲公司向來被認為是人工智能技術躍進的最主要受益者之一，原因顯而易見，很多工序都有相對應的AI可用。

罷工要取得成功，首要條件在於勞方議價能力，最近荷里活編劇工會及演員工會發動大罷工，令不少節目製作陷入

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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