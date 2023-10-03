恒生薛永輝：內房未跌完 值博率不高

對於近月來算是被市場熱炒的內房板塊，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受Money Times專訪時表示，目前內房仍未見底，整個板塊仍面臨調整，不確定性十分高，炒作風險很高。

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困擾內地經濟甚久的房地產危機，仍然未完全平穩落地。在內地國慶長假前夕，中國恒大 （03333） 公布，接到有關部門通知，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施，恒大股份復牌不足一月又再次停牌。

薛永輝說，雖然當局出台多項措施支持房地產行業，但政策是否能夠真正刺激購房需求仍有待觀察。薛永輝認為，內房問題的癥結在於需求以及購房者對未來收入前景的預期。

「不是說政策出來就會馬上有人買的，如果我覺得我工資又少了，我的工作又不知道會怎樣，對需求會有影響。」

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