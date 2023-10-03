  • 28°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周小川：投資者面臨4全球性挑戰

財金猛人追蹤 08:08 2023/10/03

分享：

分享：

前中國人民銀行行長、現博鰲亞洲論壇副理事長周小川表示，當下處於百年變局，建議投資者需提高適應性以應對4個全球性挑戰，香港推動共建「一帶一路」發揮作用甚大。

點擊圖片放大
+3
+2

談及亞洲，周小川綜觀當下全球經濟面臨種種困難，但亞洲將繼續成為全球成長動力，亦看好香港現相處的優勢：（1）香港經濟自由度指數多年來屈居全球排名第一，2022年全球競爭力排名靠前；（2）香港作為國際金融中心，可以在推動共建「一帶一路」國家和亞洲持續發展。

香港可以進一步發揮好在地理區位、政府效率、金融市場和人力資源上的優勢，成為共建「一帶一路」國家和亞洲永續發展的重要資金、技術和人力的合作樞紐。


4個全球性挑戰

（1）全球通脹影響各國貨幣政策

（2）全球產業鏈調整重組

（3）人工智能的科技發展

（4）貿易保護主義抬頭

上述全球面臨4挑戰，以下會逐一為大家分析：……更多內容，請登入瀏覽。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

相關文章

施羅德：AI應用3方面考量
2023/09/29
施羅德：AI應用3方面考量
管濤：美國經濟存兩大隱憂
2023/10/02
管濤：美國經濟存兩大隱憂
洪灝：美債才是一隻真正大熊
2023/09/29
洪灝：美債才是一隻真正大熊

你可能感興趣

施羅德：AI應用3方面考量
14:27 2023/09/29
施羅德：AI應用3方面考量
管濤：美國經濟存兩大隱憂
16:19 2023/10/02
管濤：美國經濟存兩大隱憂
洪灝：美債才是一隻真正大熊
21:45 2023/09/29
洪灝：美債才是一隻真正大熊

最新專欄文章

管濤：美國經濟存兩大隱憂
2023/10/02
管濤：美國經濟存兩大隱憂
洪灝：美債才是一隻真正大熊
2023/09/29
洪灝：美債才是一隻真正大熊
「女股神」劉央教你今年操作：謹慎
2023/09/29
「女股神」劉央教你今年操作：謹慎
基辛格：應對AI威脅人類安全問題 美中合作尤為重要
2023/09/29
基辛格：應對AI威脅人類安全問題 美中合作尤為重要
冠軍分析師張憶東：國慶後政策還要加碼
2023/09/23
冠軍分析師張憶東：國慶後政策還要加碼
博鰲亞洲論壇 國際金融中心 競爭力排名 經濟 一帶一路 地緣政治 人工智能 加息 香港 金融