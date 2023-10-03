周小川：投資者面臨4全球性挑戰

前中國人民銀行行長、現博鰲亞洲論壇副理事長周小川表示，當下處於百年變局，建議投資者需提高適應性以應對4個全球性挑戰，香港推動共建「一帶一路」發揮作用甚大。

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談及亞洲，周小川綜觀當下全球經濟面臨種種困難，但亞洲將繼續成為全球成長動力，亦看好香港現相處的優勢：（1）香港經濟自由度指數多年來屈居全球排名第一，2022年全球競爭力排名靠前；（2）香港作為國際金融中心，可以在推動共建「一帶一路」國家和亞洲持續發展。

香港可以進一步發揮好在地理區位、政府效率、金融市場和人力資源上的優勢，成為共建「一帶一路」國家和亞洲永續發展的重要資金、技術和人力的合作樞紐。



4個全球性挑戰 ：

（1）全球通脹影響各國貨幣政策 （2）全球產業鏈調整重組 （3）人工智能的科技發展 （4）貿易保護主義抬頭

上述全球面臨4挑戰，以下會逐一為大家分析：……更多內容，請登入瀏覽。

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