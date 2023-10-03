紐元上升目標維持61美仙 財金專欄 2023/10/03 分享： 分享： 美元雖強，但人民幣相當穩定，紓緩澳紐貨幣下跌壓力。另國際奶價去年3月到今年8月底累積跌幅達46%！但踏入9月奶價已見明顯靠穩，為紐元帶來支持。本周三新西蘭央行將議息，但料不會有任何政策轉變。維持上升目 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 對手偏弱 美元逞強 今日 對手偏弱 美元逞強 歐元反彈阻力1.07美元 今日 歐元反彈阻力1.07美元 英鎊中期下跌目標1.2美元 今日 英鎊中期下跌目標1.2美元 日圓提防有跌破150風險 今日 日圓提防有跌破150風險 澳元維持上升目標66美仙 今日 澳元維持上升目標66美仙 你可能感興趣 對手偏弱 美元逞強 今日 01:00 對手偏弱 美元逞強 歐元反彈阻力1.07美元 今日 01:00 歐元反彈阻力1.07美元 英鎊中期下跌目標1.2美元 今日 01:00 英鎊中期下跌目標1.2美元 最新專欄文章 對手偏弱 美元逞強 今日 對手偏弱 美元逞強 加元料1.335至1.355橫行 今日 加元料1.335至1.355橫行 澳元維持上升目標66美仙 今日 澳元維持上升目標66美仙 日圓提防有跌破150風險 今日 日圓提防有跌破150風險 英鎊中期下跌目標1.2美元 今日 英鎊中期下跌目標1.2美元 經濟 美國 美元 通脹 加息 日本 外滙 歐洲 貨幣政策 美滙