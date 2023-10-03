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紐元上升目標維持61美仙

財金專欄 2023/10/03

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美元雖強，但人民幣相當穩定，紓緩澳紐貨幣下跌壓力。另國際奶價去年3月到今年8月底累積跌幅達46%！但踏入9月奶價已見明顯靠穩，為紐元帶來支持。本周三新西蘭央行將議息，但料不會有任何政策轉變。維持上升目

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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