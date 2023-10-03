加元料1.335至1.355橫行 財金專欄 2023/10/03 分享： 分享： 受惠於高油價，上周美元雖強，但加元於1.355兌1美元水平，仍找到了龐大的支持。本周重點是，美國及加拿大方面，於本周五將各自公布就業報告，加拿大對美國經濟依賴大，可留意。料加元橫行於1.335至 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 對手偏弱 美元逞強 今日 對手偏弱 美元逞強 歐元反彈阻力1.07美元 今日 歐元反彈阻力1.07美元 英鎊中期下跌目標1.2美元 今日 英鎊中期下跌目標1.2美元 日圓提防有跌破150風險 今日 日圓提防有跌破150風險 澳元維持上升目標66美仙 今日 澳元維持上升目標66美仙 你可能感興趣 對手偏弱 美元逞強 今日 01:00 對手偏弱 美元逞強 歐元反彈阻力1.07美元 今日 01:00 歐元反彈阻力1.07美元 英鎊中期下跌目標1.2美元 今日 01:00 英鎊中期下跌目標1.2美元 最新專欄文章 對手偏弱 美元逞強 今日 對手偏弱 美元逞強 紐元上升目標維持61美仙 今日 紐元上升目標維持61美仙 澳元維持上升目標66美仙 今日 澳元維持上升目標66美仙 日圓提防有跌破150風險 今日 日圓提防有跌破150風險 英鎊中期下跌目標1.2美元 今日 英鎊中期下跌目標1.2美元 經濟 美國 美元 通脹 加息 日本 外滙 歐洲 貨幣政策 美滙