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加元料1.335至1.355橫行

財金專欄 2023/10/03

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受惠於高油價，上周美元雖強，但加元於1.355兌1美元水平，仍找到了龐大的支持。本周重點是，美國及加拿大方面，於本周五將各自公布就業報告，加拿大對美國經濟依賴大，可留意。料加元橫行於1.335至

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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