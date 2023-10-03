對手偏弱 美元逞強 財金專欄 2023/10/03 分享： 分享： 歐洲似再難跟上美國加息步伐，日央行遲遲不對日圓弱勢作出干預，也造就美元走強。 過去筆者看弱美元，是基於全球去美元化，且在美國有5間地區銀行倒閉後，不相信聯儲局還有多大能力加息。而就算美國真要繼續加息，相 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元反彈阻力1.07美元 今日 歐元反彈阻力1.07美元 英鎊中期下跌目標1.2美元 今日 英鎊中期下跌目標1.2美元 日圓提防有跌破150風險 今日 日圓提防有跌破150風險 澳元維持上升目標66美仙 今日 澳元維持上升目標66美仙 紐元上升目標維持61美仙 今日 紐元上升目標維持61美仙 你可能感興趣 歐元反彈阻力1.07美元 今日 01:00 歐元反彈阻力1.07美元 英鎊中期下跌目標1.2美元 今日 01:00 英鎊中期下跌目標1.2美元 日圓提防有跌破150風險 今日 01:00 日圓提防有跌破150風險 最新專欄文章 加元料1.335至1.355橫行 今日 加元料1.335至1.355橫行 紐元上升目標維持61美仙 今日 紐元上升目標維持61美仙 澳元維持上升目標66美仙 今日 澳元維持上升目標66美仙 日圓提防有跌破150風險 今日 日圓提防有跌破150風險 英鎊中期下跌目標1.2美元 今日 英鎊中期下跌目標1.2美元 經濟 美國 美元 通脹 加息 日本 外滙 歐洲 貨幣政策 美滙