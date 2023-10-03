歐洲似再難跟上美國加息步伐，日央行遲遲不對日圓弱勢作出干預，也造就美元走強。

過去筆者看弱美元，是基於全球去美元化，且在美國有5間地區銀行倒閉後，不相信聯儲局還有多大能力加息。而就算美國真要繼續加息，相

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