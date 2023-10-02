美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 國際 22:53 2023/10/02 分享： 分享： 美國國會幾經拉扯，一如預期在10月1日的死綫前，通過臨時撥款法案，停擺危機暫告一段落。惟今次達成的臨時解決方案，有很大的後遺症，為美國國內政治形勢，以至國際地緣局勢變化，埋下了一些地雷。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/28 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 2023/09/29 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 2023/09/28 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 美「鐵鏽帶」恐由藍轉紅 或助特朗普重返白宮 2023/09/29 美「鐵鏽帶」恐由藍轉紅 或助特朗普重返白宮 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 2023/09/25 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 你可能感興趣 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 22:28 2023/09/28 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 21:53 2023/09/29 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 16:52 2023/09/28 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 最新專欄文章 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 2023/09/29 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 國金札記 - AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/29 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/28 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 2023/09/28 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 國金札記 - 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 2023/09/28 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 地緣政治 政治 選舉 美國國會 美國共和黨 美國民主黨 拜登 美國 停擺