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美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷

國際 22:53 2023/10/02

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美國國會幾經拉扯，一如預期在10月1日的死綫前，通過臨時撥款法案，停擺危機暫告一段落。惟今次達成的臨時解決方案，有很大的後遺症，為美國國內政治形勢，以至國際地緣局勢變化，埋下了一些地雷。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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