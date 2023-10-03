中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律 財金專欄 2023/10/03 分享： 分享： 一些本地特色小食店門口皆出現長長人龍，有內地遊客提及，雖然內地也有燒賣、咖喱魚蛋等香港小食，但始終少了一份「港味」。 璀璨的煙花5年來再現維港，這個中秋國慶黃金周，百萬內地客湧港，香港多處夜繽紛，港人旅 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？ 2023/09/28 區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？ 有政戲 - 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 2023/09/27 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 有政戲 - 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 2023/09/26 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 有政戲 - 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 2023/09/25 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 有政戲 - JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 2023/09/22 JPEX幕後主腦成謎 須先做好監管教育 香港 深圳 北角 麵包 KOL 網紅 山頂 手袋 K11 MUSEA M+