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中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律

財金專欄 2023/10/03

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一些本地特色小食店門口皆出現長長人龍，有內地遊客提及，雖然內地也有燒賣、咖喱魚蛋等香港小食，但始終少了一份「港味」。

璀璨的煙花5年來再現維港，這個中秋國慶黃金周，百萬內地客湧港，香港多處夜繽紛，港人旅

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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