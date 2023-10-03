復星財富李曉翀：重錘AI領域 Meta大展拳腳 

貴為美股「Magnificent Seven」之一的Meta（美：META）今年表現強勁，但若目光還停留在留意她廣告業務的層面，那就有點過時了，剛過去的第三季度，Meta有三件關於人工智能方面的事件，令筆者眼前一亮。

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事件一，7月19日，Meta與微軟合作，正式推出下一代開源大語言模型 Llama 2，並宣布免費提供給研究和商業使用。 筆者認為，此事在人工智能領域發展進程中，影響了大模型競爭格局的發展。

皆因，當大家都在付費用chatGPT的時候，突然多了個免費的選擇，而且是開源，開源意味著共享，例如解決問題方面可以有參考價值，據筆者與業內人士交流，普遍反映Llama 2支持的語言輸入長度及競爭力不亞於chatGPT3.5的水平。

事件二，同是7月19日，高通的最新公告顯示，從2024年起，Llama 2將能在旗艦智慧手機和PC上運行。高通表示和基於雲端的大語言模型相比，在智慧手機等設備上運行Llama 2 等大型語言模型的邊緣雲計算具有許多優勢，不僅成本更低、性能更好、可以在斷網的情況下工作，而且可以提供更個人化、更安全的AI服務。



此事可看出Meta的野心，擴展至消費電子的領域應用，就算不是用Meta旗下的業務相關apps，也可以用她的Llama 2，而且分分鐘用家都未必知道，雖然現在高通的長遠發展有不少咎病之處，但作為手機界SOC的龍頭，強強聯手仍是不錯的踏腳石。



事件三，9月28日，Meta在官網宣布，在旗下的Instagram、WhatsApp和Messenger三大社交平台中，集成28個生成式AI聊天機器人。 這些AI機器人基於Meta最新發佈的大語言模型Llama 2打造而成，支援文本直接生成圖片，同時與微軟的Bing實現集成，可即時搜索網路最新消息。



之前的鋪墊終於逐漸顯現，就是將Llama 2融入旗下業務發展，而且這些聊天機器人更與微軟的Bing連接，意味著用戶直接在這三大社交平台可以直接用AI to C的功能，現在都不是太多人接觸過chatGPT這類應用，相信這些功能，可以令 AI to C普及，加速AI發展，而Meta的估值雖然暫時大部分仍是廣告，但在宏觀經濟逆風時，有更多的潛在用戶出現，提升在經濟下行周期的抗跌力。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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