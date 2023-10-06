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《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛

國際 12:05 2023/10/06

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有「薯條哥」之稱的加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF），去年12月因證券欺詐和洗錢等8項罪名被捕，於本周出庭應訊。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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