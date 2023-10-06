《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 國際 12:05 2023/10/06 分享： 分享： 有「薯條哥」之稱的加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF），去年12月因證券欺詐和洗錢等8項罪名被捕，於本周出庭應訊。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 「薯條哥」曾考慮向特朗普付390億 換對方不參選總統 2023/10/02 「薯條哥」曾考慮向特朗普付390億 換對方不參選總統 「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生 2023/08/23 「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生 「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款 2023/08/15 「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款 【FTX破產】「薯條哥」堅稱無欺詐 承認風險管理做得不好 2022/12/01 【FTX破產】「薯條哥」堅稱無欺詐 承認風險管理做得不好 你可能感興趣 「薯條哥」曾考慮向特朗普付390億 換對方不參選總統 17:02 2023/10/02 「薯條哥」曾考慮向特朗普付390億 換對方不參選總統 「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生 18:05 2023/08/23 「薯條哥」申請素食被拒 獄中只靠兩物維生 「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款 15:00 2023/08/15 「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款 最新專欄文章 美大選前哨戰 「鐵鏽帶」轉撑共和黨？ 2023/09/30 美大選前哨戰 「鐵鏽帶」轉撑共和黨？ 美「鐵鏽帶」恐由藍轉紅 或助特朗普重返白宮 2023/09/29 美「鐵鏽帶」恐由藍轉紅 或助特朗普重返白宮 解密金與正 北韓最有權勢女性 2023/09/23 解密金與正 北韓最有權勢女性 金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？ 2023/09/22 金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？ 人口變化 對未來發展有何啟示？ 2023/09/16 人口變化 對未來發展有何啟示？ 罪案 經濟 虛擬貨幣 特朗普 馬斯克 美國