等待非按兵不動 景順：宜構建多元核心策略配置（新增圖表）

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周小川：投資者面臨4全球性挑戰
美國聯儲局9月公布的聯邦基金利率「點陣圖」及其用語，讓市場相信，美國利率將於更長時間內保持高位。例如紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示：
限制性貨幣政策預計將需要維持一段時間，以充分恢復供需平衡，並將通脹降至理想水平。
有關利率將於更長時間內保持高位的看法，推動3年、5年及10年期美國國債孳息率於上周升至2007年來最高水平。
此外，英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示：
我們將需要在足夠長的時間內將利率保持在足夠高的水平，以確保我們完成任務。
另一方面，更多數據證實抗通脹發展，包括......
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撰文 : Kristina Hooper 景順環球首席市場策略師
欄名 : 景順觀點