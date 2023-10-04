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等待非按兵不動 景順：宜構建多元核心策略配置（新增圖表）

財金猛人追蹤 18:31 2023/10/04

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美國聯儲局9月公布的聯邦基金利率「點陣圖」及其用語，讓市場相信，美國利率將於更長時間內保持高位。例如紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示：

限制性貨幣政策預計將需要維持一段時間，以充分恢復供需平衡，並將通脹降至理想水平。

有關利率將於更長時間內保持高位的看法，推動3年、5年及10年期美國國債孳息率於上周升至2007年來最高水平。

點擊圖片放大
+6
+5

此外，英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示：

我們將需要在足夠長的時間內將利率保持在足夠高的水平，以確保我們完成任務。

另一方面，更多數據證實抗通脹發展，包括......

點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

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延伸閱讀：周小川：投資者面臨4全球性挑戰

至於景順對於未來12個月的各類資產部署，分析詳見：【下一頁

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順環球首席市場策略師

欄名 : 景順觀點

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