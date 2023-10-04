等待非按兵不動 景順：宜構建多元核心策略配置（新增圖表）

美國聯儲局9月公布的聯邦基金利率「點陣圖」及其用語，讓市場相信，美國利率將於更長時間內保持高位。例如紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示：

有關利率將於更長時間內保持高位的看法，推動3年、5年及10年期美國國債孳息率於上周升至2007年來最高水平。

此外，英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示：

我們將需要在足夠長的時間內將利率保持在足夠高的水平，以確保我們完成任務。