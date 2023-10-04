瑞士百達：新興市場未來10年回報吸引

瑞士百達預期，新興市場未來10年平均回報近7%，但考慮到一系列政治和宏觀經濟因素，挑選個別國家仍然是投資決策的關鍵。

從歷史上看，新興市場股票的回報率高於已發展市場股票，但波動性更大。

大多新興市場股票的

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