瑞士百達：新興市場未來10年回報吸引 財金專欄 2023/10/04 分享： 分享： 瑞士百達預期，新興市場未來10年平均回報近7%，但考慮到一系列政治和宏觀經濟因素，挑選個別國家仍然是投資決策的關鍵。 從歷史上看，新興市場股票的回報率高於已發展市場股票，但波動性更大。 大多新興市場股票的 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 郝立安（Julien Holtz） 瑞士百達財富管理新興市場策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 PGIM：中國可望實現經濟增長目標 2023/09/29 PGIM：中國可望實現經濟增長目標 信銀國際：投資免後悔錦囊 2023/09/28 信銀國際：投資免後悔錦囊 首源：房產仍是中國經濟重要部分 2023/09/27 首源：房產仍是中國經濟重要部分 駿利亨德森：廉價資本不再 大戶重新配置 2023/09/26 駿利亨德森：廉價資本不再 大戶重新配置 中金：信用末季更緊 入市時機更好 2023/09/22 中金：信用末季更緊 入市時機更好 中國 經濟 美元 政治 通脹 金融 股票 GDP 地緣政治 新興市場