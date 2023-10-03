敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 國際 22:31 2023/10/03 分享： 分享： 美國避過聯邦政府停擺，立即面臨新一輪危機，共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）提出動議，試圖罷免黨友麥卡錫（Kevin McCarthy）的議長職務。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/28 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 2023/09/29 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 2023/09/28 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 2023/09/25 儲局加息近尾聲 美長債入手良機？ 今年再加息一次 儲局未必這樣想 2023/09/25 今年再加息一次 儲局未必這樣想 你可能感興趣 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 22:28 2023/09/28 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 21:53 2023/09/29 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 16:52 2023/09/28 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 最新專欄文章 國金札記 - 美臨時撥款暫阻停擺 內外形勢卻埋地雷 2023/10/03 美臨時撥款暫阻停擺 內外形勢卻埋地雷 國金札記 - AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/29 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 國金札記 - 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 2023/09/28 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 國金札記 - 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 2023/09/27 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 國金札記 - 儲局加息料近尾聲 美長債入手良機？ 2023/09/26 儲局加息料近尾聲 美長債入手良機？ 政治 選舉 美國眾議院 彈劾 罷免 停擺 財政預算案 美國共和黨 美國民主黨 美國