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敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難

國際 22:31 2023/10/03

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美國避過聯邦政府停擺，立即面臨新一輪危機，共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）提出動議，試圖罷免黨友麥卡錫（Kevin McCarthy）的議長職務。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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