科企巨頭落戶香江 引進辦啟動禮響頭炮 財金專欄 2023/10/04 分享： 分享： 引進辦首次舉行「重點企業夥伴啟動禮」，特首李家超、財爺陳茂波等都會出席，足顯重視，相信今天將有一些「猛料」公司齊亮相。 財爺陳茂波領導的兩大重要項目，皆有新進展。吸引科創龍頭落戶香江的「引進重點企業辦公 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律 2023/10/03 中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律 有政戲 - 區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？ 2023/09/28 區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？ 有政戲 - 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 2023/09/27 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 有政戲 - 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 2023/09/26 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 有政戲 - 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 2023/09/25 財爺訪歐 體會商界對港投資熱度高 香港 金融 A股 大灣區 施政報告 李家超 陳茂波 華為 一帶一路 國泰航空