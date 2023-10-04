科企巨頭落戶香江 引進辦啟動禮響頭炮

引進辦首次舉行「重點企業夥伴啟動禮」，特首李家超、財爺陳茂波等都會出席，足顯重視，相信今天將有一些「猛料」公司齊亮相。

財爺陳茂波領導的兩大重要項目，皆有新進展。吸引科創龍頭落戶香江的「引進重點企業辦公

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