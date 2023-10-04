敵對議長遭逼宮 美民主黨進退兩難 財金專欄 2023/10/04 分享： 分享： 目前對民主黨實是兩難局面，皆因麥卡錫一旦下台，共和黨勢必推舉立場更強硬的黨友接任議長。 美國避過聯邦政府停擺，立即面臨新一輪危機，共和黨保守派眾議員蓋茨提出動議，試圖罷免黨友麥卡錫的議長職務。 正如本欄年 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 國金札記 - 美臨時撥款暫阻停擺 內外形勢卻埋地雷 2023/10/03 美臨時撥款暫阻停擺 內外形勢卻埋地雷 國金札記 - AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/29 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 國金札記 - 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 2023/09/28 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 國金札記 - 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 2023/09/27 辛偉誠欲縮高鐵規模 壯士斷臂？背叛選民？ 美國 特朗普 拜登 白宮 美國共和黨 美國民主黨 財政預算案