敵對議長遭逼宮 美民主黨進退兩難

目前對民主黨實是兩難局面，皆因麥卡錫一旦下台，共和黨勢必推舉立場更強硬的黨友接任議長。

美國避過聯邦政府停擺，立即面臨新一輪危機，共和黨保守派眾議員蓋茨提出動議，試圖罷免黨友麥卡錫的議長職務。

正如本欄年

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