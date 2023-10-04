體育用品企零售流水增長好於預期 劵商談主要催化劑（附盈利預測）

杭州第19屆亞運會繼續進行，連帶內地一連8日中秋、國慶長假期帶動消費，卻無助體育用品股炒起？ 招商證券國際認為，今年下半年國內體育用品公司的股價普遍表現不佳，但已消化零售流水低於預期的影響。



招商證券國際看好中國運動服飾行業，認為主要催化劑是今年第三季零售流水增長好於預期，以耐克（Nike，美：NKE）為例，撇除滙率影響是連續第二個季度於中國，營收實現雙位數百分比增長。

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耐克公布2024財年首季業績，截至2023年8月底止3個月，來自中國的營收按年增5%（扣除外滙影響按年增12%），而淨利潤按年降1%至14.5億美元，此外中國貢獻了其營收的13.4%和息稅前利潤的32.5%。招商證券國際表示耐克的營收增長率，與國內體育用品8月業績公布（2023年上半年）有類似營收增長指引……更多內容，請登入瀏覽。

招商證券國際對上述3隻股份盈利預測，詳見下圖：

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報告來源：招商證券國際

編輯：鍾采餘

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