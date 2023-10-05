施羅德：經濟軟着陸具三大挑戰（新增圖表）

金融市場上有關經濟衰退的討論，在過去3個月，已經被環球經濟將實現軟着陸的觀點所取代。通脹開始降温，加上數據反映環球經濟增長穩健，因此，我們不再預測美國經濟將陷入衰退。

經濟增長預期續升+通脹預期回穩

與2022年，形成鮮明對比的是目前環球經濟增長預期持續上升，而通脹預期在過去1年內大幅上升後回穩。有鑑於此，風險資產表現良好，環球股市持續上升。由於金融市場考慮到實際利率上升的情況，政府債券孳息率亦隨之上漲。

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盡管市場情緒樂觀，但環球經濟仍面對許多挑戰，並在下文探討三項挑戰。

1. 環球經濟增長預期並無全面改善

首先，環球經濟增長預期並無全面改善。盡管環球經濟增長預期有所增強，但實際上只有美國和日本出現改善。

隨着疫情過後，人們轉向服務業，以製造業為主的經濟體因而受挫。製造業採購經理人指數（PMI）大幅下降，其中德國及法國工業大幅放緩，拖累了歐元區的表現，英國亦表現疲弱，因而加劇了市場憂慮。

中國內地房地產市場同時面臨挑戰，基於房地產業佔內地國內生產總值（GDP）約四分之一，房地產市場活動結構性疲軟，可能導致長期趨勢增長率下降至3至 4%，而非早前預測的4%至4.5%。

2. 通脹問題仍然存在

其次，2024年環球經濟增長前景，在很大程度上取決於通脹走勢。受食品及能源價格推動，主要經濟體的整體通脹率已大幅回落。不過，若剔除這些因素，核心通脹率的跌幅並不明顯。此外，服務業價格急速上漲，亦導致核心通脹率居高不下。

與第一階段通縮不同的是......

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資料來源：施羅德投資觀點（2023年9月）

美國聯儲局9月議息會議解讀，詳見：【下一頁】

施羅德對於經濟周期內不同階段的債券部署建議，詳見：【下一頁】

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