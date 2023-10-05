花王化粧品重啟與弱日圓窄廊

花王（日：4452）最近打算縮減3成化粧品牌數量，因此需為庫存撥備50億日圓。乍聽之下非常駭人，但原來是花王重整化粧品業務的其中一步。

過去一年多，雖然花王整體業務處於逆風，公司業績及股價均令人失望，但此次化粧品業務重組，或是花王一綫曙光。花王是日本最大的日用品公司，早在1890年就開始於日本售賣肥皂，1900年更開始發售化粧水，此兩大類別產品奠定了花王的業務基礎，至今過百年仍然不變。

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筆者相信香港的讀者亦知道花王旗下的潔霸洗衣產品，甚至在疫情期間用過花王漂白水作家居消毒。此兩大類產品就構成了花王的衛生及生活護理業務。雖然花王於此業務有領導地位，例如在日本的洗衣液產品就有近半市佔，但畢竟屬成熟市場，花王亦僅錄得增長僅低單位數增長。

自公司於1980年代推出Biore和Sofina品牌，再加上1999年推出針對乾燥型敏感肌的Curél品牌，化粧品業務曾經有段高速增長時期。雖然於化粧品市場取得第四名，但業務貢獻仍然較低。

2003年適逢日本第二大化粧品公司佳麗寶（Kanebo）陷入財困。花王經過3年搏弈終於成功收購佳麗寶化粧品部門，一躍成業界第二，並形成今日健康及美容護理部門的雛形。

其實，花王收購佳麗寶時，已因經營理念問題與佳麗寶不和，該公司亦因此一直維持獨立營運。直到2013年，佳麗寶爆出「白斑事件」，公司旗下美白產品含有「杜鵑醇」，導致使用者出現白斑。佳麗寶除了要回收產品，更因而收縮業務，並由自行生產轉向委託生產模式。即使出現重大事故，佳麗寶依然保持獨立，直至兩年前，花王才完全整合佳麗寶。上星期公司公布的化粧品業務戰略，正是完成内部整合後的突破。

花王本次的化粧品戰略，除了減少品牌數量，以提高營運效率外，亦打算以Curél、SENSAI和MOLTON BROWN品牌擴大海外市場業務。公司自有品牌Curél放眼歐洲，而SENSAI和MOLTON BROWN兩個收購所得的歐洲品牌則將分別進擊中國和東南亞市場。

花王的化粧品業務有所突破令人期待，但筆者認為其執行能力尚有待驗證。花王近年多受弱日圓致原材料成本上升，而日用品加價緩慢令營業利潤率大幅下滑。現時尚未見到業績的轉捩點，但最近即使宣布大額撥備亦未令股價大跌，不妨持續留意。

（筆者公司管理之基金沒有持有花王權益。）

作者：黃國英資產管理分析員張雄略

編輯：鍾采餘

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