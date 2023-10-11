里昂：2因素或推動在內地人在港投保需求（持續更新）

美國聯儲局9月議息的點陣圖（點擊圖片放大）等多方面來看，雖然市場對該局在今年底前多加1次息的看法存有分歧，但對明年7月前不會開始減息卻已成市場共識（點擊圖片放大）。

專訪 「英Sir」黃國英 薦3+3投資組合【下一頁】

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歐洲方面，雖然英倫銀行在9月意外維持利率不變（點擊圖片放大），但是英倫銀行及歐洲央行將利率維持利在較高水平一段時間機會高，暫只有日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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10月11日：

【13：00】內險股及國際保險股在疫情爆發前，同為熱門收息股之一。里昂最新發表的研究報告指，內地訪港旅客於黃金周期間再創新高，但極端天氣影響9月及10月人流。不過，里昂維持友邦保險 （01299） 及保誠 （02378） 的投資評級為「買入」。

里昂報告續指出，香港政府推出的人才計劃應該會吸引更多優秀的代理來港，加上......

【07：00】本報專欄名家曾廣標評高息H股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股波司登 （03998） ，分析詳見：【下一頁】

10月10日：

【18：30】高盛基於恒生 （00011） 最新業務趨勢，發表恒生盈利預測調整報告，惟維持其「沽出」的投資評級，以及目標價116元不變。

高盛雖然將恒生2023年每股盈利（EPS）預測下調約1.1%至9.53元，但卻將其2024年EPS預測約上調......

【16：30】高盛基於滙豐 （00005） 最新業務趨勢，發表滙豐盈利預測調整報告，惟維持其「買入」的投資評級，以及目標價84元不變。

高盛雖然將滙豐2023年每股盈利（EPS）預測下調約1.7%至10.01元，但卻將滙豐2024年及2025年EPS預測，續分別維持於......

延伸閱讀：趁樓市回軟 補地價部署新發展

【12：45】香港電訊股為港人喜愛的收息股之一，惟當中的香港寬頻 （01310） 發盈警，預期全年度虧損13億元，公司解釋是因為借貸利率上升，令財務成本增加約5億元，以及確認商譽減值虧損約12億元。滙豐環球研究最新發表的研究報告表示，待香港寬頻公布其全年業績（年結日：8月底）時，解釋相關收購於2019年4月完成，但現時確認減值的原因。

因應財務成本增加及確認減值，滙豐環研估計香港寬頻2023年度末期息每股16仙，全年每股股息36仙，略低於原先預測的......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評在疫情爆發前，曾屬於收息股的長城汽車 （02333） ，分析詳見：【下一頁】

10月9日：

【18：30】香港銀行股為港人熱門收息股之一，惟滙豐環球研究最新發表的報告指，本港銀行業貸款在8月錄得按年4.5%的負增長，並達到20年來最低水平，貸款需求可能在更長一段時間內維持疲軟，對香港銀行業正面看法減弱，而現時港銀尾端風險（Tail Risk）似乎與1998年至2003年的貸款負成長時期相似。

滙豐環研續指出，雖然香港8月消費者物價指數按年升1.8%，但考慮到香港與內地的密切聯繫，預期借貸人或面對更趨向通縮的經營環境，而貸款需求疲軟情況預期會持續至......

【15：45】屬熱門收息股之一的領展 （00823） ，股價持續弱勢，而交銀國際最新發表研究報告表示，雖看到領展業務温和復甦，但其供股帶來的攤薄影響，以及升息周期的不確定性，令股價短期承壓。

交銀國際指，領展管理階層預計其大部分投資組合的續租租金可錄個位數的上調；領展預料高息環境持續......

【12：45】內地電力股為等待復甦的另類收息股，而招銀國際最新發表研究報告指，華潤電力 （00836） 在今年1至8月期間，總發電量按年增3.8%，其中光伏和風電發電量表現良好增長；單計8月，其總發電量按年跌12.3% ，其中火力發電和風電發電按年下跌，主因是受到水電發電量因降雨改善、亞運期間對動力煤安全管理增強，以及不利的風力條件影響，但是水電和光伏發電量按年大增約34.9%和194.7%。

招銀國際將潤電2023至2025年......

【11：00】摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰談亞洲高息股配置，分析詳見：【下一頁】

【06：30】資深投資者及本地著名基金經理黃國英點評熱門板塊，當中不乏收息股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】業務遍全球兼延伸至其他IT領域的藍籌股聯想 （00992） ，其2024財年（年結日：3月底）預測股息率約4.1厘，雖難言屬高息股，但是在科技相關股之中已屬偏高水平之餘，在業務有望復甦的帶動下，未來每股派息有望持續增加（點擊圖片放大）。

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更多關於聯想業務前景分析，詳見：【下一頁】

此外，聯想股價與首財季業績公布後的券商平均目標價相比，仍有上升空間之餘（點擊圖片放大），相比美國大型同業，也顯示聯想估值修復步伐也相當落後，長中短期均有追升的條件。

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更多關於聯想的估值分析，詳見：【本身估值修復】【美國大型同業估值修復情況】

10月8日：

【15：00】受疫情衝擊而暫失派息能力的濠賭股，現正等待行業復甦，再展「收息股魅力」。瑞銀日前發表最新報告指，於十一黃金周的首六日（9月30日至10月5日），澳門日均旅客量約12.9萬人次，相當於2019年（編按：即疫情爆發前的一年）黃金周的約86%，略低於市場預期復甦至2019年的90%以上。

瑞銀表示，當中澳門的內地旅客日均約10萬人次，佔總旅客量的約78%，並達2019年黃金周的約81%水平，較今年8月約88%復甦水平有所回落，意味受近期人民幣貶值等宏觀因素影響，普通旅客及旅行團持續疲軟。惟瑞銀指出，非內地旅客（主要是香港遊客）在黃金周期間的復甦率顯著提高，達到2019年黃金周水平約1.08倍，亦高於2019年......

延伸閱讀：國慶訪澳近百萬人次 賭股要升唔會慢

10月7日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股建設銀行 （00939） ，分析詳見：【下一頁】

10月6日：

【16：00】本地地產及收租股為熱門收息股，惟近年受累利率上升、內房債務危機及內地經濟復甦動力存疑等不利因素衝擊。海通國際最新發表報告認為，藍籌地產股新世界 （00017） 正積極降低其資產負債率，並預期會進一步去槓桿化，包括：

回購債券、出售非核心業務、減少資本開支。

該報告續指出，新世界管理層預計，資本支出將從2023財年（年結日：6月底）的240億元，進一步減少到2024財年的150億元；淨資產負債比率為47%（假設完成新創建交易），與去年底水平大致相若。

新世界末期股息和中期股息均有所減少，但該報告表示，若......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評較冷門收息股中國旺旺 （00151） ，分析詳見：【下一頁】

10月5日：

【16：45】建銀國際最新發表的《港股第四季市場展望報告》表示，年初至今港股先後經歷三輪下跌，但近期下跌動能已逐步收斂，料第四季度有望峰迴路轉，醞釀一輪反彈。綜合考慮內外環境，建銀國際料港股今年第四季度或前低後高走勢，恒生指數波動區間介乎16500至20000點。

投資建議方面，建銀國際建議由超配價值，適時轉向在價值股和成長股之間平衡配置，而攻守兼備的中字頭依然有配置價值，主要涉及能源、電訊與基建裝備板塊；至於業績能見度高的科技醫藥龍頭，將會提供更多股價修復彈性；利率趨於見頂及政策預期減辣，趁低吸納本地地產股及黃金股。

建銀國際亦列出港股2023年第四季十大焦點股，包括......

延伸閱讀：港股疲弱 資金吸ETF不乏機構投資者

【13：30】不少旅遊及零售股的派息能力，因新冠疫情衝擊而暫時消失，現等待行業復甦來恢復派息能力。摩根大通近日發表關於中國消費行業的策略報告表示，內地今年中秋和國慶假期持續8天，並將於10月6日結束，而從經銷商作反饋調研，初步數據顯示，國內旅遊仍保持韌性，但出境旅遊復甦可能落後於預期。

摩通續指出，國內旅客日均流量比2019年水平低出2.8%，惟旅遊收入則比2019年水平高出0.8%，此意味人均旅遊收入為866元人民幣（或約120美元），較2019年增3.8%。

至於香港方面......

【07：30】英國逾百年歷史資產管理公司施羅德，對環球經濟及息率走向的最新展望，詳見：【下一頁】

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更多關於10月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【中電 控股】【滙豐控股】【工商銀行】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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