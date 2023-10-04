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美國會否再停擺 議長選舉成關鍵

國際 22:22 2023/10/04

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美國眾議院麥卡錫（Kevin McCarthy）下台一事受廣泛關注，因為美國停擺問題一直未解決，聯邦政府靠臨時協議續命，按目前政治形勢，短期選不出新議長機會不低，倘無新議長，議會無法正常運作，連妥協出新一份臨時協議也做不到，外界非常擔心真的出現停擺。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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