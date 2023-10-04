美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 國際 22:22 2023/10/04 分享： 分享： 美國眾議院麥卡錫（Kevin McCarthy）下台一事受廣泛關注，因為美國停擺問題一直未解決，聯邦政府靠臨時協議續命，按目前政治形勢，短期選不出新議長機會不低，倘無新議長，議會無法正常運作，連妥協出新一份臨時協議也做不到，外界非常擔心真的出現停擺。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 2023/10/02 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/28 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 2023/09/29 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 2023/09/28 辛偉誠欲縮英國高鐵規模 壯士斷臂定背叛棄選民？ 你可能感興趣 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 22:31 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 22:53 2023/10/02 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 22:28 2023/09/28 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 最新專欄文章 國金札記 - 敵對議長遭逼宮 美民主黨進退兩難 今日 敵對議長遭逼宮 美民主黨進退兩難 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 國金札記 - 美臨時撥款暫阻停擺 內外形勢卻埋地雷 2023/10/03 美臨時撥款暫阻停擺 內外形勢卻埋地雷 國金札記 - AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/29 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 國金札記 - 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 2023/09/28 拜登與特朗普 何以齊撑車廠工人？ 政治 美國共和黨 停擺 美國民主黨 拜登 特朗普 美國眾議院 美國