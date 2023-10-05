明年是春天 聯想復增長 財金專欄 2023/10/05 分享： 分享： 港股繼續創今年低位，退守17100點，聯想集團（00992）今年卻錄得三成升幅，隨着最壞日子已經過去，除了PC市場逐季復甦外，AIPC的發展又是新賣點，未來盈利可以拾級增長，估值有上升空間。 聯想 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股缺水人民幣弱 加快恒指中綫超賣步伐（第三版） 2023/10/04 港股缺水人民幣弱 加快恒指中綫超賣步伐（第三版） 中字股實力談 - 比電續尋頂 收購增盈利 2023/10/04 比電續尋頂 收購增盈利 中字股實力談 - 第四季開局不順 港股10月不絕望（第三版） 2023/10/03 第四季開局不順 港股10月不絕望（第三版） 中字股實力談 - 十月升多跌少 恒指萬九在望 2023/09/30 十月升多跌少 恒指萬九在望 中字股實力談 - 【10月展望】人民幣反彈及時雨 港股10月有憧憬（第三版） 2023/09/29 【10月展望】人民幣反彈及時雨 港股10月有憧憬（第三版） 人工智能 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國工業和信息化部 中國發改委 中國國務院 聯想集團（00992） 板塊