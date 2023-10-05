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明年是春天 聯想復增長

財金專欄 2023/10/05

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港股繼續創今年低位，退守17100點，聯想集團（00992）今年卻錄得三成升幅，隨着最壞日子已經過去，除了PC市場逐季復甦外，AIPC的發展又是新賣點，未來盈利可以拾級增長，估值有上升空間。

聯想

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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人工智能 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國工業和信息化部 中國發改委 中國國務院 聯想集團（00992） 板塊

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