來港科企未全公布？ 知情者：好消息續來 財金專欄 2023/10/05 分享： 分享： 從這些重點企業打算在港強化科研的領域來看，香港的「國際創新科技中心」之路，方向是走對了，但落實的力度尚待觀察。 引進重點企業辦公室昨日打頭炮的啟動禮，首批20間來港的龍頭科企終於曝光。但有人問，為何未見 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 科企巨頭落戶香江 引進辦啟動禮響頭炮 2023/10/04 科企巨頭落戶香江 引進辦啟動禮響頭炮 有政戲 - 中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律 2023/10/03 中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律 有政戲 - 區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？ 2023/09/28 區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？ 有政戲 - 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 2023/09/27 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 有政戲 - 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 2023/09/26 梁振英帖文「可加可減」 暗示樓市可減辣？ 香港 金融 人工智能 李家超 新能源 陳茂波 華為 科研 北部都會區 元宇宙