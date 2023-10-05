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來港科企未全公布？ 知情者：好消息續來

財金專欄 2023/10/05

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從這些重點企業打算在港強化科研的領域來看，香港的「國際創新科技中心」之路，方向是走對了，但落實的力度尚待觀察。

引進重點企業辦公室昨日打頭炮的啟動禮，首批20間來港的龍頭科企終於曝光。但有人問，為何未見

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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