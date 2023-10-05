港股疲弱資金入場ETF 機構投資者大舉入貨

港股第四季開局盡顯疲態，首個交易日曾跌近600點，單日跌幅2.7%，反而吸引資金入場ETF（交易所買賣基金）分散風險作用。

ESG（環境、社會及公司治理）代表企業社會責任，加上一直受到監管機構的大力推動，因此部分機構投資者及散戶進行投資決定時，亦會納入ESG因素。港股目前處於低位，10月3日恒指首個交易日低位見17212點，華夏基金旗下ESG ETF出現大舉入貨，其中一隻是華夏恒ESG （3403） 的成交額破逾70億，搶佔成交榜第二位。

據華夏基金（香港）資料提供，近日錄得香港大規模機構投資者認購，截至今年10月3日規模由首發7億元，增長至74.4億元，當中認購大戶是強積金（MPF）公司，皆因這類公司旗下MPF產品或基金有涵蓋ESG投資，包括宏利金融 （00945） ，該集團旗下的ESG基金亦選用華夏恒ESG （3403） 。

而且，宏利金融在今年6月公開投資恒指ESG ETF基金的原因，認為該指數是衡量香港股票市場的整體表現並結合ESG舉措。透過投資該ETF基金相關投資，包括在港交所主板上市的大中華公司證券。

華夏恒ETF兩大特點集於一身

（1）恒指0.99的高相關性

華夏恒指ESG ETF以追蹤恒指ESG增強精選指數表現，相比恒指有效降低20%的ESG評級風險，同時保持與恒指0.99的高相關性。

在股票篩選方面，華夏基金對恒指成份股進行篩選，是按照ESG風險評級、聯合國全球契約（UNGC）原則，以及會否涉及爭議性產品及業務為篩選原則。以下股份是華夏基金認為ESG風險最高前十名，包括能源業中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 及中國神華 （01088） ；其他行業類別有中信股份 （00267） 、紫金礦業 （02899） 、中國生物製藥 （01177） 、華潤電力 （00836） 、長江基建集團 （01038） 、和中國宏橋 （01378） 。

同時，排除了中電控股 （00002） 及電能實業 （00006） 兩間公司至少5%的收入來自動力煤發電。有關華夏恒指ESG ETF十大持倉，詳見下圖；

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

（2）港ESG ETF基金總費用率低

一般而言，ETF以年資產淨值（Total， Expense， Ratio， TER）的形式收取管理費。翻查資料發現，現時香港上市的11隻ESG ETF中，華夏恒指ESG ETF基金是收費最低，管理費為0.15%。

記者：鍾采餘

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此