基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓 國際 20:53 2023/10/05 分享： 分享： 經濟學中有所謂沉沒成本（Sunk Cost），即已付出、收不回的成本，而這些過去的付出，不應該干擾未來的決定，但人天生有追逐沉沒成本的傾向，故理性的決策者，必須嚴防執迷不悟的人性弱點，以免沒頂。今次英國的HS2高鐵事件，完美演繹有關概念，被寫入英國經濟學教科書也說不定。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 2023/10/02 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 2023/09/28 AI橫掃遊戲界 罷工恐徒勞無功 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 2023/09/29 拜登及特朗普 何以齊撐車廠工人？ 你可能感興趣 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 22:22 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 22:31 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 22:53 2023/10/02 美臨時撥款暫解停擺 但埋下一些地雷 最新專欄文章 國金札記 - 華府會否再停擺 新議長選舉成關鍵 今日 華府會否再停擺 新議長選舉成關鍵 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 2023/10/04 美國會否再停擺 議長選舉成關鍵 國金札記 - 敵對議長遭逼宮 美民主黨進退兩難 2023/10/04 敵對議長遭逼宮 美民主黨進退兩難 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 2023/10/03 敵對議長遭逼宮 民主黨進退兩難 國金札記 - 美臨時撥款暫阻停擺 內外形勢卻埋地雷 2023/10/03 美臨時撥款暫阻停擺 內外形勢卻埋地雷 經濟 移民 政治 基建 基建項目 伯明翰 工程 倫敦 英國 曼徹斯特