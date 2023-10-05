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基建變財政黑洞 英國高鐵的教訓

國際 20:53 2023/10/05

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經濟學中有所謂沉沒成本（Sunk Cost），即已付出、收不回的成本，而這些過去的付出，不應該干擾未來的決定，但人天生有追逐沉沒成本的傾向，故理性的決策者，必須嚴防執迷不悟的人性弱點，以免沒頂。今次英國的HS2高鐵事件，完美演繹有關概念，被寫入英國經濟學教科書也說不定。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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