中藥強復甦 股價大平賣

港股昨日反彈，可惜人民幣不給力，恒生指數只升18點，收報17213點，但技術指標底背馳或超賣下靜待反彈。中國中藥（00570）同樣處於待變，尤其今年業績可以恢復增長，可為股價帶來上升動能。

中藥上半年收

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