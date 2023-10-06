中藥強復甦 股價大平賣 財金專欄 2023/10/06 分享： 分享： 港股昨日反彈，可惜人民幣不給力，恒生指數只升18點，收報17213點，但技術指標底背馳或超賣下靜待反彈。中國中藥（00570）同樣處於待變，尤其今年業績可以恢復增長，可為股價帶來上升動能。 中藥上半年收 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 背馳超賣等人民幣給力 港股死貓彈關鍵178（第三版） 2023/10/05 背馳超賣等人民幣給力 港股死貓彈關鍵178（第三版） 中字股實力談 - 明年是春天 聯想復增長 2023/10/05 明年是春天 聯想復增長 中字股實力談 - 港股缺水人民幣弱 加快恒指中綫超賣步伐（第三版） 2023/10/04 港股缺水人民幣弱 加快恒指中綫超賣步伐（第三版） 中字股實力談 - 比電續尋頂 收購增盈利 2023/10/04 比電續尋頂 收購增盈利 中字股實力談 - 第四季開局不順 港股10月不絕望（第三版） 2023/10/03 第四季開局不順 港股10月不絕望（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 山東省 旗形 中國中藥（00570） 華潤三九（深：000999） 紅日藥業（深：300026） 一帶一路