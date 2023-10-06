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中藥強復甦 股價大平賣

財金專欄 2023/10/06

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港股昨日反彈，可惜人民幣不給力，恒生指數只升18點，收報17213點，但技術指標底背馳或超賣下靜待反彈。中國中藥（00570）同樣處於待變，尤其今年業績可以恢復增長，可為股價帶來上升動能。

中藥上半年收

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 山東省 旗形 中國中藥（00570） 華潤三九（深：000999） 紅日藥業（深：300026） 一帶一路

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