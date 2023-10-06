政府撤辣可挽救樓市? 地產 14:00 2023/10/06 分享： 分享： 地產界加大力度施壓「減辣」，政府亦似「轉口風」有減辣空間，不過當樓市結構性因素改變，即使政府願意小修小補「減辣」，要扭轉樓市跌勢還是事倍功半。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓市辣招原來已經13年 2023/05/10 樓市辣招原來已經13年 寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜 2023/07/08 寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜 慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市 2023/08/02 慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市 調整股票印花稅是選項 樓市辣招稅會減嗎？ 2023/09/06 調整股票印花稅是選項 樓市辣招稅會減嗎？ 你可能感興趣 樓市辣招原來已經13年 01:00 2023/05/10 樓市辣招原來已經13年 寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜 01:00 2023/07/08 寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜 慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市 01:00 2023/08/02 慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市 最新專欄文章 專家樓論 - 偷步入市？ 今日 偷步入市？ 專家樓論 - 撤辣還是減辣？ 2023/10/05 撤辣還是減辣？ 專家樓論 - 究竟哪個屋苑領跌？ 2023/10/04 究竟哪個屋苑領跌？ 專家樓論 - 投資者紛變沽家 2023/10/03 投資者紛變沽家 專家樓論 - 租金升樓價跌 有人租轉買 2023/09/29 租金升樓價跌 有人租轉買 按揭貸款 香港物業 樓價 成交 印花稅