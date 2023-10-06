  • 29°C
香港時間 : 20231006日 (週五) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府撤辣可挽救樓市?

地產 14:00 2023/10/06

分享：

分享：

地產界加大力度施壓「減辣」，政府亦似「轉口風」有減辣空間，不過當樓市結構性因素改變，即使政府願意小修小補「減辣」，要扭轉樓市跌勢還是事倍功半。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

樓市辣招原來已經13年
2023/05/10
樓市辣招原來已經13年
寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜
2023/07/08
寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜
慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市
2023/08/02
慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市
調整股票印花稅是選項 樓市辣招稅會減嗎？
2023/09/06
調整股票印花稅是選項 樓市辣招稅會減嗎？

你可能感興趣

樓市辣招原來已經13年
01:00 2023/05/10
樓市辣招原來已經13年
寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜
01:00 2023/07/08
寬按揭便民換樓 減辣招因時制宜
慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市
01:00 2023/08/02
慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市

最新專欄文章

專家樓論 - 偷步入市？
今日
偷步入市？
專家樓論 - 撤辣還是減辣？
2023/10/05
撤辣還是減辣？
專家樓論 - 究竟哪個屋苑領跌？
2023/10/04
究竟哪個屋苑領跌？
專家樓論 - 投資者紛變沽家
2023/10/03
投資者紛變沽家
專家樓論 - 租金升樓價跌 有人租轉買
2023/09/29
租金升樓價跌 有人租轉買
按揭貸款 香港物業 樓價 成交 印花稅

下一篇文章

憧憬施政報告 挽救疲弱樓市