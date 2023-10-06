港夜市有讚有彈 商界獻計盼永續繽紛 財金專欄 2023/10/06 分享： 分享： 有商界中人稱，維港兩岸、國際城市均是香港獨有而深圳沒有的兩大優勢，必須好好發揮。 「香港夜繽紛」出台3周，初步反應不錯，尤其維港海濱的夜市最為矚目。特首李家超表明，活動將浪接浪至明年初。不少商界都關注， ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 來港科企未全公布？ 知情者：好消息續來 2023/10/05 來港科企未全公布？ 知情者：好消息續來 有政戲 - 科企巨頭落戶香江 引進辦啟動禮響頭炮 2023/10/04 科企巨頭落戶香江 引進辦啟動禮響頭炮 有政戲 - 中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律 2023/10/03 中秋國慶黃金周 吸客3大黃金定律 有政戲 - 區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？ 2023/09/28 區選無泛民 建制「自由搏擊」助谷投票率？ 有政戲 - 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 2023/09/27 區選入閘遇冷風 民主黨何去何從？ 香港 零售 K11 MUSEA 邵家輝 香港夜繽紛 夜經濟 施政報告