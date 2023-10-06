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港夜市有讚有彈 商界獻計盼永續繽紛

財金專欄 2023/10/06

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有商界中人稱，維港兩岸、國際城市均是香港獨有而深圳沒有的兩大優勢，必須好好發揮。

「香港夜繽紛」出台3周，初步反應不錯，尤其維港海濱的夜市最為矚目。特首李家超表明，活動將浪接浪至明年初。不少商界都關注，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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