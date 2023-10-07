港股底背馳 下周望反彈 財金專欄 2023/10/07 分享： 分享： 港股今周再跌，恒生指數全周收報17485點，連續五周下跌，是過去一年最長跌市，下周有望反彈。除了技術因素支持大市短期反彈外，中期走勢也有望喘定，加上周日是節氣「寒露」，近年寒露後上升率較高，港股有望逐 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股死貓彈分水嶺20天綫（第三版） 2023/10/06 港股死貓彈分水嶺20天綫（第三版） 中字股實力談 - 中藥強復甦 股價大平賣 2023/10/06 中藥強復甦 股價大平賣 中字股實力談 - 背馳超賣等人民幣給力 港股死貓彈關鍵178（第三版） 2023/10/05 背馳超賣等人民幣給力 港股死貓彈關鍵178（第三版） 中字股實力談 - 明年是春天 聯想復增長 2023/10/05 明年是春天 聯想復增長 中字股實力談 - 港股缺水人民幣弱 加快恒指中綫超賣步伐（第三版） 2023/10/04 港股缺水人民幣弱 加快恒指中綫超賣步伐（第三版） 撈底 北水流入 恒生指數 恒生中國企業指數 成交 滙豐控股（00005） 香港交易所（00388） 建設銀行（00939） 中國移動（00941） 友邦保險（01299）