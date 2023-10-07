港股底背馳 下周望反彈

港股今周再跌，恒生指數全周收報17485點，連續五周下跌，是過去一年最長跌市，下周有望反彈。除了技術因素支持大市短期反彈外，中期走勢也有望喘定，加上周日是節氣「寒露」，近年寒露後上升率較高，港股有望逐

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