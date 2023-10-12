賣地收入遠低預期 政府需拓收入來源 地產 14:00 2023/10/12 分享： 分享： 近年賣地收入佔政府財政約2成，隨着地價下跌，今個財政年度賣地收入恐怕跌破10年新低，加劇政府財赤，亦令未來需要上馬的大型基建計劃增添壓力。 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 增「即食」土地供應？ 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 土地供應 哪屆政府最出力？ 2022/10/04 土地供應 哪屆政府最出力？ 汲取歷史教訓 續增土地供應 2022/10/13 汲取歷史教訓 續增土地供應 土地供應目標明確 非空口說白話 2022/10/24 土地供應目標明確 非空口說白話 你可能感興趣 增「即食」土地供應？ 01:00 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 土地供應 哪屆政府最出力？ 01:00 2022/10/04 土地供應 哪屆政府最出力？ 汲取歷史教訓 續增土地供應 14:00 2022/10/13 汲取歷史教訓 續增土地供應 最新專欄文章 專家樓論 - 呎價低於1萬 成新常態 今日 呎價低於1萬 成新常態 專家樓論 - 如果2024年IPO繼續弱 2023/10/11 如果2024年IPO繼續弱 專家樓論 - 趁樓市回軟 補地價部署新發展 2023/10/10 趁樓市回軟 補地價部署新發展 專家樓論 - 空置率高企 難推商業地 2023/10/09 空置率高企 難推商業地 專家樓論 - 政府撤辣可挽救樓市？ 2023/10/06 政府撤辣可挽救樓市？ 一手市場 香港物業 北部都會區 補地價 賣地 明日大嶼 印花稅 發展商