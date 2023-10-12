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賣地收入遠低預期 政府需拓收入來源

地產 14:00 2023/10/12

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近年賣地收入佔政府財政約2成，隨着地價下跌，今個財政年度賣地收入恐怕跌破10年新低，加劇政府財赤，亦令未來需要上馬的大型基建計劃增添壓力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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